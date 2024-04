Assassin's Creed Mirage, disponibile una prova gratuita con le prime due ore

Accessibile da oggi al 30 aprile, la free trial arriva in concomitanza con un aggiornamento che include, oltre a una serie di miglioramenti, il costume di Eivor per il protagonista dell'avventura, Basim.

Cresce l'attesa per Codename Red

Mentre Ubisoft spinge per aumentare la base installata di Mirage, cresce l'attesa nei confronti di Assassin's Creed: Codename Red, che per la casa francese sarà il più grande blockbuster del 2024 ma che non è ancora stato presentato ufficialmente.

Sappiamo che il gioco sarà ambientato nel Giappone feudale, ma per il resto le informazioni arrivano unicamente da rumor non confermati. Tutti gli occhi sono dunque puntati verso Ubisoft Forward 2024, che si svolgerà il 10 giugno.