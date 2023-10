Assassin's Creed Codename Red sarà il 'più grande blockbuster del 2024' per Ubisoft

Sembrano giungere conferme sul possibile periodo d'uscita di Assassin's Creed Codename Red, il nuovo capitolo della serie ambientato in Giappone, con Ubisoft che pare considerarlo "il più grande blockbuster del 2024", nelle parole di una dipendente della compagnia.

Ovviamente i superlativi sono legati alla volontà di promuovere il gioco, essendo un'affermazione di Ubisoft stessa, ma possiamo intanto registrare il fatto che il publisher pensi al 2024 come anno d'uscita di Assassin's Creed Codename Red, ed è già un'informazione sostanziosa.

In effetti, corrisponderebbe anche a quanto trapelato in precedenza da alcuni leak, come le recenti informazioni dedicate al nuovo capitolo della celebre serie diffuse da Tom Henderson, il quale parlava di autunno 2024 come probabile periodo d'uscita per il gioco.