Assassin's Creed Red: dettagli su personaggi, uscita e caratteristiche dai leak

Assassin's Creed Codename Red è il nuovo capitolo della serie Ubisoft ambientato nel Giappone feudale e rappresenta, per questo, un titolo particolarmente atteso, pertanto raccogliamo con un certo interesse varie informazioni su personaggi, uscita e caratteristiche del gioco da un leak pubblicato da Insider-Gaming.

L'articolo arriva da Tom Henderson, fonte considerata piuttosto affidabile, dunque può essere preso in una certa considerazione. L'uscita sarebbe prevista per l'autunno del 2024, più precisamente l'"holiday 2024" che dovrebbe corrispondere a novembre-dicembre del prossimo anno, anche se ovviamente la questione non è ancora precisa.

Secondo Henderson, Assassin's Creed Codename Red dovrebbe avere due protagonisti come personaggi giocabili: uno maschile nel ruolo di Samurai e uno femminile come Shinobi, che mettono in scena dunque due storie differenti e probabilmente anche stili diversi di combattimento.

Il samurai sarebbe ispirato alla storia di Yasuke, come era stato già svelato in precedenza, ovvero sarebbe un samurai di origine africana, ispirato a un personaggio realmente vissuto nel tardo 1500. Non ci sono invece informazioni più precise per la shinobi, ma tra i due dovrebbe intercorrere una certa differenza anche nel modo di affrontare i combattimenti e l'uso delle armi.