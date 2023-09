Ghostrunner: vendite a oltre 2,5 milioni di copie

Ghostrunner è stato un grande successo, come confermato dal publisher 505 Games e dagli sviluppatori, che hanno riferito il superamento dei 2,5 milioni di copie vendute per il primo capitolo, con il secondo ormai in arrivo.

Proprio mentre sale l'attesa per Ghostrunner 2, in arrivo il mese prossimo, gli sviluppatori One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks e All in! Games hanno aggiornato i dati di vendita del primo capitolo annunciando di aver superato, a questo punto, i 2,5 milioni di copie.

Uscito inizialmente su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre 2020 e poi il 10 novembre su Nintendo Switch, con una versione successiva per PS5 e Xbox Series X|S arrivata il 28 settembre 2021, il gioco continua a rappresentare un action game di ottimo livello e ad attirare nuovi utenti.