Starfield: un video confronta il gioco in risoluzione nativa, con FSR 2.0 e DLSS 3.5

La questione dell'uso delle tecnologie grafiche AMD o NVIDIA in Starfield tiene banco ormai da diverso tempo, ma finalmente possiamo avere un riscontro ufficiale su quale sia la soluzione migliore ora che il titolo è disponibile e le prime mod pure, come dimostra anche questo video che confronta il gioco a risoluzione nativa e con l'utilizzo di AMD FSR 2.0 e NVIDIA DLSS 3.5.

Come abbiamo saputo già prima del lancio, Starfield è protagonista di una partnership tecnica con AMD, motivo per il quale il gioco al lancio supporta la tecnologia FSR di AMD ma non il DLSS di NVIDIA, cosa che ha generato notevoli polemiche considerando la diffusione delle schede grafiche di quest'ultima compagnia nonché i risultati generalmente superiori che queste ottengono con la loro tecnologia proprietaria.