Starfield: la mod per il DLSS sta fruttando migliaia di dollari a PureDark

Il modder PureDark sta guadagnando bene dalle sue mod che aggiungono il supporto per DLSS ai titoli che non lo hanno, la cui più recente è quella di Starfield. Nonostante le mod vengano regolarmente crackate e nonostante le reazioni avverse di molti giocatori, attualmente il nostro ha più di 9.500 patreon attivi, per un minimo di circa 45.000 dollari mensili di ricavi (nel caso stiano pagando tutti l'abbonamento base).

Evidentemente è cosciente di non poter tirare dentro tutti quelli che useranno le sue mod e che il DRM che ha inserito nella mod è facilmente aggirabile, ma la crescita di patreon con il lancio della mod DLSS di Starfield è stata comunque netta, nell'ordine di migliaia di unità. Insomma, il suo è un business fruttuoso, considerando anche che lavora da solo.