Nintendo e Google lavorano a un visore per la realtà virtuale, stando a un rumor

Nintendo e Google starebbero lavorando a un nuovo visore per la realtà virtuale, stando a un rumor basato su di una serie di brevetti depositati dalle due aziende e ad alcuni movimenti strategici che puntano proprio in tale direzione.

La notizia arriva da Nash Weedle, "el analista de leaks", una fonte ritenuta attendibile per via di alcune anticipazioni riguardanti Nintendo che si sono rivelate veritiere. In questo caso tutto parte però dall'acquisizione da parte di Google di Raxium, un'azienda che produce pannelli microLED ad alta risoluzione e alta efficienza.

Un paio di anni fa si è parlato di come Google fosse al lavoro su nuovi occhiali per la realtà aumentata, ma tutti i progetti in cantiere non hanno ancora visto la luce e il sistema operativo XR messo a punto dalla compagnia americana è sempre lì che aspetta di debuttare.

Ebbene, secondo Weedle Nintendo starebbe testando internamente questo visore VR/AR di tipo stand alone realizzato insieme a Google, dotato appunto di display MicroLED e pensato per la mixed reality, ma non destinato ai parchi tematici della casa giapponese, bensì a un impiego casalingo.