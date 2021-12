Google al lavoro su dei nuovi occhiali per la realtà aumentata, secondo il New York Times

Google starebbe lavorando a dei nuovi occhiali smart per la realtà aumentata, stando a quanto riportato dal New York Times in un lungo articolo dedicato alle novità in arrivo da parte delle grandi aziende tecnologiche.

Google non ha commentato la fuga di notizie e il NYT non ha fornito molti dettagli in merito, a parte specificare che il nuovo apparecchio sarebbe il primo frutto dell'acquisizione della compagnia canadese North, risalente a giugno 2020.

All'epoca North stava per lanciare i Focals 2.0, degli occhiali smart con display retinico e proiettore olografico, capaci di visualizzare diverse informazioni in tempo reale. Molte aziende si dimostrarono interessate ad acquisire North, ma alla fine Google ebbe la meglio. I Focals 2.0 non arrivarono mai sul mercato, ma è probabile che Google ne abbia utilizzato la tecnologia per il suo futuro prodotto.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di avere degli occhiali smart economicamente più accessibili, visto che il prezzo dei Focals 1.0 non era propriamente alla portata di tutti (costava 1.000 dollari, poi scesi a 599). Difficile dire quando Google svelerà le sue carte. Probabilmente si saprà qualcosa di più nel corso del 2022, anche se non è scontato che sia così.