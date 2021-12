Come ottenere Feebas e Milotic in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Milotic è uno dei Pokémon di terza generazione più amati dai fan della serie Game Freak. Tuttavia ha un difetto non trascurabile: si evolve da Feebas, uno dei Pokémon più difficili e noiosi da catturare. E diciamoci la verità, è anche un po' bruttino. Di seguito vi spiegheremo dove e come potrete catturarlo (abbiamo anche un trucchetto davvero niente male in serbo per voi) e successivamente come farlo evolvere.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come catturare un Feebas e come farlo evolvere in Milotic .

Come catturare un Feebas

Il lago del Monte Corona dove potrete catturare un Feebas

Abbiamo una buona e una brutta notizia. Leviamoci il dente e partiamo dalla seconda: in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete catturare Feebas utilizzando una qualsiasi canna da pesca in un lago nel Monte Corona, ma solo ed esclusivamente in quattro caselle d'acqua specifiche che, come se non bastasse, cambiano ogni giorno. Insomma armatevi di pazienza. La buona notizia, invece, è che esiste un metodo abbastanza semplice e veloce per catturare un Feebas. Ma procediamo con ordine.

Per prima cosa recatevi a Memoride, dirigetevi a ovest per arrivare nel Percorso 211 e successivamente entrate nel Monte Corona. Dall'entrata, dirigetevi a nord e usate Forza per spostare il masso e liberarvi la strada. Seguite il sentiero e scendete le scale. Vi troverete in un'area con una nebbia fitta che dovrete rimuovere con la MN Scacciabruma. Una volta fatto, scendete le scale e vi troverete davanti a un lago.

Come accennato in precedenza, Feebas potrebbe apparire in quest'area solo in quattro caselle d'acqua che purtroppo cambiano ogni giorno e sono diverse per ogni giocatore. Usando un amo in una di queste quattro zone c'è una probabilità del 50% che appaia un Feebas.

Il metodo standard per catturare un Feebas dunque è quello di armarsi di tantissima pazienza e pescare in ogni singola casella del lago del Monte Corona, finché non vi capita una di quelle fortunate. Se volete procedere con questo metodo, vi consigliamo di mettere al primo posto della squadra un Pokémon con un'abilità come Trappoarena di Trapinch, che aumenta le probabilità di pescare con successo, e di iniziare la vostra battuta di pesca dalla prima casella in alto a destra, avanzando con meticolosità di casella in casella, completando una "riga" per volta. E se ve lo state chiedendo, sì, è noioso come sembra. Inoltre, prima di passare alla casella successiva vi suggeriamo di pescare almeno 3-4 Pokémon per avere la certezza matematica (o quasi) che lì non possa apparire un Feebas.

Fortunatamente in queste settimane, la community ha scoperto un sistema che permette di catturare Feebas in modo molto più semplice e, soprattutto, veloce. Le caselle dove può apparire il Pokémon sono correlate all'ID della Lotteria giornaliera di Giubilo TV. Quello che dovrete fare è recarvi a Giubilopoli e parlare con l'impiegata della lotteria per scoprire il vostro codice giornaliero. Dopodiché raggiungete questo indirizzo, dove troverete un comodo strumento grazie al quale scoprirete in quali caselle si trova il vostro tanto agognato Feebas semplicemente inserendo l'ID della lotteria giornaliero. Semplice, veloce e soprattutto efficace!