Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Ditto

Introdotto già nei primissimi capitoli della longeva serie Game Freak, la peculiarità di Ditto e quella di trasformarsi in qualsiasi altro Pokémon. Questo tratto esclusivo è diventato particolarmente importante a partire dai giochi della seconda generazione, dato che Ditto può accoppiarsi e generare le Uova di quasi tutti i Pokémon della serie, a prescindere dal sesso e la specie del partner. Si tratta dunque di una caratteristica molto utile, sia che siate interessati al competitivo o al completamento del Pokédex. Ad esempio, avere più esemplari di Eevee sarà fondamentale per ottenere tutte e sette le sue evoluzioni .

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come ottenere un Ditto , una delle creature più utili della serie per ottenere Uova, Pokémon competitivi e cromatici.

Come ottenere Ditto, i requisiti

Ditto in uno scatto tratto dalla serie animata dei Pokèmon

Prima di poter catturare un Ditto in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno necessarie purtroppo molte ore di gioco. Infatti, la creatura non apparirà allo stato selvatico, nemmeno nei Grandi Sotterranei, finché non avrete ottenuto il Pokédex Nazionale.

Riceverete il Pokédex Nazionale dal Professor Rowan dopo che avrete completato quello di Sinnoh, il che richiede di registrare tutti i Pokémon presenti nella regione. Un'impresa all'apparenza lunga e complicata, ma in realtà è molto più semplice di quanto immaginiate e, per fortuna, non richiede di possedere entrambe le versioni dei remake di quarta generazione.

Per prima cosa, basta semplicemente "vedere" un Pokémon per registralo nel Pokédex, dunque non è necessario catturarlo. Inoltre, affrontando tutti gli allenatori durante l'avventura aggiungerete al registro la maggior parte delle creature, anche quelle esclusive di ogni versione. Le uniche schede un po' più problematiche sono quelle relative a specifiche specie di Pokèmon un po' più rare. Ad esempio, solo un allenatore possiede un Drifloon e ci sono buone probabilità di non affrontarlo, visto che è necessario sbagliare appositamente il semplicissimo quiz della palestra di Cuoripoli. In questo caso dovrete recarvi all'Impianto Turbine di venerdì per avvistarne un esemplare di Drifloon. Un'altra scheda potenzialmente "problematica" che potrebbe mancare nel vostro Pokédex è quella del Pokémon leggendario di copertina, ovvero Dalgia o Palkia, assente nella vostra versione. In questo caso basta dirigersi a Memoride e parlare con la Professoressa Carolina, la nonna di Camilla, per aggiungere nel Pokédex la scheda mancante di Diaga o Palkia.

Una volta completato il Pokédex di Sinnoh recatevi al laboratorio di Sabbiafine e parlate con il Professor Rowan. Dopo un breve dialogo arriverà il Professor Oak, che vi consegnerà il tanto agognato Pokédex Nazionale. Ora potrete catturare in totale quasi 500 Pokémon in totale, incluso Ditto. Riceverete anche il Poké Radar, uno strumento che risulterà fondamentale per catturare Ditto e non solo lui.