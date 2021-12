Come ottenere il Pokédex Nazionale in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Il vero endgame dei remake di quarta generazione della serie Game Freak fondamentalmente inizia solo dopo aver battuto la Lega Pokémon e aver ottenuto il Pokédex Nazionale. Grazie ad esso, ad esempio, incontrerete nuove specie di Pokémon nei Grandi Sotterranei, potrete usare il Poké Radar per scovare creature rare, come ad esempio Ditto , e aggiungere un gran numero di Pokémon Leggendari alla vostra collezione grazie al Parco Rosa Rugosa . A tutto ciò si aggiungono una serie di interessanti attività extra che allungano la già ottima longevità dei due giochi.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come ottenere il Pokédex Nazionale , necessario per catturare alcuni Pokémon rari e sbloccare attività legate all'endgame.

Una volta completato il Pokédex della regione di Sinnoh, dirigetevi a Sabbiafine e parlate con il Professor Rowan all'interno del suo laboratorio. Al termine di una serie di dialoghi, che coinvolgeranno anche il mitico Professor Oak, riceverete il Pokédex Nazionale. Grazie a questo upgrade il numero di creature da registrare aumenterà vertiginosamente. Inoltre, appariranno nuove specie nel mondo di gioco, avrete accesso ad aree inedite e potrete cimentarvi in un una serie di attività extra molto interessanti, come vedremo tra poco.

Si tratta di un'operazione che potrebbe richiedere molto tempo, ma è meno difficile di quanto crediate. Affrontando tutti gli Allenatori che vi si pareranno davanti durante il corso dell'avventura ed esplorando tutti i percorsi e grotte, probabilmente avrete registrato senza neppure accorgervene la maggior parte delle creature di Diamante Lucente e Perla Splendente. Ci sono tuttavia dei Pokémon specifici, come Drifloon e il leggendario tra Dialga e Palkia assente nella vostra versione di gioco, che potrebbero crearvi dei problemi. In questo caso, vi consigliamo di consultare la nostra guida su come completare il Pokédex di Sinnoh , in cui vi spiegheremo come trovare alcune delle specie più rare di Pokémon dei remake Diamante Lucente e Perla Splendente.

Per ottenere il Pokédex Nazionale in Diamante Lucente e Perla Splendente dovrete prima sconfiggere la Lega Pokémon e diventare i nuovi Campioni. Non solo, dovrete anche registrare nel Pokédex tutte le 150 creature native di Sinnoh . Per "registrare" fortunatamente si intende semplicemente vedere almeno una volta un esemplare di ogni Pokémon, non è necessario catturarli tutti.

Cosa cambia una volta ottenuto il Pokédex Nazionale?

Una volta ottenuto il Pokédex Nazionale di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete catturare nuovi leggendari, come ad esempio Zapdos, Moltres e Articuno

Come accennato in precedenza, dopo essere diventati Campioni della Lega Pokémon e ottenuto il Pokédex Nazionale saranno disponibili una valanga di nuove opportunità. Non parliamo solo di ulteriori creature da acciuffare e aggiungere alla vostra collezione, ma anche di attività endgame particolarmente interessanti e che potrebbero allungare di molto la vostra permanenza nella regione di Sinnoh. Di seguito, trovate le principali novità che sbloccherete nel vero endgame di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Poké Radar

Oltre al Pokédex Nazionale, il Professor Oak vi donerà anche il Poké Radar. Si tratta di uno strumento molto interessante e che permette di incontrare nuove specie di Pokémon nelle aree che avete già esplorato, come ad esempio Tauros, Larvitar, Snorunt e Bagon.

Per sfruttare il Poké Radar dovrete trovarvi nell'erba alta. Una volta attivato, vedrete dei ciuffi d'erba muoversi, avvicinandosi a uno di essi inizierà un combattimento. In alcune aree specifiche potreste imbattervi in Pokémon che finora non avevate incontrato.

Il Poké Radar, tra l'altro, è un ottimo strumento anche per incontrare Pokémon Cromatici grazie alle cosiddette "catene". Sconfiggendo consecutivamente la stessa specie di Pokémon aumenterà un contatore, più è alto maggiori sono le probabilità di incontrare una creatura cromatica. Per assicurarsi di far avanzare la catena il consiglio è quello di usare il Repellente (per evitare incontri casuali mentre vi spostate nell'erba alta) e di scegliere il ciuffo d'erba che si trova più lontano da voi (che solitamente è quello che contiene la creatura che avete sconfitto in precedenza).

Comparse massicce

Una volta ottenuto il Pokédex Nazionale si sbloccherà la meccanica delle comparse massicce. Ogni giorno in una specifica area di Sinnoh si verificherà una comparsa massiccia di Pokémon selvatici, in alcuni casi molto rari o altrimenti impossibili da trovare. Per sapere con precisione dove accadrà questo peculiare fenomeno dovrete parlare con la sorella di Lucinda/Lucas a Sabbiafine o ascoltare i notiziari tramite i TV sparsi nel mondo di gioco.

Una volta raggiunta la zona indicata, vi basterà entrare nelle aree con l'erba alta dove vedrete apparire e scomparire dei Pokémon. Grazie alle comparse massicce potrete acciuffare creature come Pinsir, Drowzee, Natu, Delibird, Absol e Beldum.

Nuovi Pokémon nei Grandi Sotterranei

I Grandi Sotterranei di Diamante Lucente e Perla Splendente come per magia si popoleranno di nuove numerose creature da catturare una volta ottenuto il Pokédex Nazionale. Tra queste sono incluse specie rare ottenibili altrimenti solo con il Poké Radar e le comparse massicce, come ad esempio Ditto, ma anche altre creature, come ad esempio tutti i Pokémon starter dalla prima alla quarta generazione.

Eevee

Sempre grazie al Pokédex Nazionale potrete ottenere finalmente un Eevee. Non dovrete neppure fare la fatica di doverlo catturare visto che ne riceverete uno in regalo sotto forma di Uovo. In alternativa sarà possibile catturare il Pokémon anche al Giardino Trofeo in determinate circostanze. Per saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Potrete ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale

Giardino Trofeo

Il Giardino Trofeo è un'area situata dietro la Villa Pokémon, che si trova nella parte nord del Percorso 212. Qui ogni giorno potrete imbattervi in una creatura rara differente una volta sbloccato il Pokédex Nazionale. Per sapere qual è il "Pokémon del giorno", vi basterà parlare con il Sig. Granlotto all'interno della villa.

A tal proposito, ecco un piccolo trucco. Come accennato in precedenza, il Pokémon del giorno del Giardino Trofeo cambia a seconda delle affermazioni del Sig. Granlotto, che sono del tutto casuali. Di conseguenza salvando manualmente (ricordatevi di disattivare i salvataggi automatici) prima di parlarci, potrete cambiare il Pokèmon che apparirà nel Giardino Trofeo ricaricando la partita finché non apparirà un Pokémon che vi interessa.

Rotom

Rotom apparirà nell'Antico Chateau, situato nel Bosco di Evopoli, solo dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale. Visitando questo luogo di notte, troverete un TV accesso in una delle stanze. Interagendovi apparirà un Rotom e potrete così catturarlo.

Cresselia, Giratina, Heatran e Regigigas

Una volta ottenuto il Pokédex Nazionale appariranno nel mondo di gioco nuovi Pokémon leggendari da catturare, ovvero Cresselia, Giratina, Heatran e Regigigas. Per incontrarli, tuttavia, dovrete esplorare delle nuove aree e soddisfare delle condizioni specifiche. Troverete maggiori dettagli nella nostra guida su come catturare tutti i Pokémon Leggendari di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Parco Rosa Rugosa

Il Parco Rosa Rugosa è un'area nuova di zecca introdotta per la prima volta nei remake Diamante Lucente e Perla Splendente, situata alla fine del Percorso 221. Una volta ottenuto il Pokédex Nazionale, in questa struttura potrete catturare decine e decine di Pokémon Leggendari provenienti dalla prima, seconda e terza generazione della serie, come Mewtwo, Lugia e Rayquaza. Per farlo vi serviranno degli oggetti specifici, chiamati Piastre Leggendarie. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra guida su come catturare tutti i Pokémon Leggendari di Diamante Lucente e Perla Splendente e come ottenere le Piastre Leggendarie con i materiali dei Grandi Sotterranei.

Sfidare nuovamente i Capipalestra e i Superquattro

Finora abbiamo parlato di nuove creature da catturare, ma in realtà l'endgame di Diamante Lucente e Perla Splendente apre le porte anche a nuove aree di gioco e sfide. Non appena ottenuto il Pokédex Nazionale, Pedro vi proporrà di lottare nuovamente con tutti i Capipalestra della regione di Sinnoh. Non pensiate sia un gioco da ragazzi, dato che ora ognuno di loro ora possiede una squadra molto più forte e con nuovi Pokémon.

Lo stesso vale anche per i Superquattro della Lega Pokémon che saranno più agguerriti che mai. Le loro squadre, inoltre, diventeranno ancora più forti una volta catturato o sconfitto il leggendario Heatran.

Zona Lotta

Una volta ottenuto il Pokédex Nazionale, dirigetevi a Nevepoli e parlate con il marinaio vicino al porto, che vi offrirà un passaggio alla Zona Lotta. Si tratta di una nuova isola precedentemente non accessibile e tutta da esplorare. Qui troverete vari punti di interesse, come l'Area Provviste e l'Area Sfida, nuovi Percorsi (dal 225 e al 230), nonché il Monte Ostile dove potrete catturare il Pokémon Leggendario Heatran.

Non solo, nella Zona Lotta troverete anche la Torre Lotta, una struttura in cui potrete cimentarvi in lotte Pokémon da soli o in multiplayer particolarmente impegnative in cambio di ricompense. Nell'edificio troverete anche un NPC che sbloccherà una funzione per il PC che permette di scoprire se le IV dei vostri Pokémon sono buone o meno.

Se avete trovato questo articolo utile, vi consigliamo anche le nostre guide di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente su come ottenere tutte le Pietre Evolutive.