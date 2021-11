Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Eevee e le sue evoluzioni

Eevee è uno dei Pokémon più amati dai giocatori della serie e anche uno dei più particolari. Infatti è l'unica creatura di Game Freak che può evolversi in otto creature differenti, ovvero Flareon, Jolteon, Vaporeon, Umbreon, Espeon, Leafeon e Sylveon. Ogni evoluzione ha dei requisiti diversi, ma la vera sfida nei remake di Diamante e Perla in realtà è proprio quella di ottenere un esemplare di Eevee.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente vi spiegheremo come ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni .

Come ottenere Eevee

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente non potrete catturare o ricevere in regalo un Eevee se non dopo parecchie ore di gioco, fondamentalmente quando avrete raggiunto l'endgame. Escludendo gli scambi online con altri giocatori, ci sono fondamentalmente due modi per ottenere il Pokémon e ognuno di essi richiede il Pokédex Nazionale. Lo riceverete dal Professor Rowan a Sabbiafine dopo aver completato il Pokédex di Sinnoh, dunque dopo aver visto (non catturato) ogni specie della regione.

Può sembrare un'operazione complessa, ma in realtà non lo è più di tanto. Infatti, basta semplicemente affrontare tutti gli allenatori che vi si parano davanti per completare gran parte delle schede, incluse quelle relative ai Pokémon esclusivi di ogni versione. Le più difficili da ottenere sono quelle di alcuni Pokémon selvatici rari. Uno di questi è Drifloon, che potrete incontrare all'Impianto Turbine solo di venerdì. Un'altra scheda "problematica" è quella del Pokémon Leggendario tra Dialga e Palkia assente nella vostra versione di gioco. Per ottenerla vi basterà parlare con la Professoressa Carolina, la nonna di Camilla, a Memoride dopo aver affrontato Dialga o Palkia.

Siete in possesso del Pokédex Nazionale di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente? Ottimo, avete completato il passaggio più lungo e impegnativo. Ora non vi resta che recarvi a Cuoripoli e cercare Bebe, che si trova nella casa vicino al Centro Pokémon. Parlandoci, la ragazza deciderà di regalarvi un esemplare di Eevee.

L'altro metodo è quello di recarvi al Giardino Trofeo, dietro la Villa Pokémon che si trova nella parte nord del Percorso 212. Qui ogni giorno appare un Pokémon raro differente e il numero di specie disponibili aumenterà una volta ottenuto il Pokédex Nazionale, includendo per l'appunto anche Eevee. Ecco un piccolo trucco: potrete scoprire quale Pokémon si trova nel giardino parlando con il Sig. Granlotto all'interno della villa. Prima di farlo salvate e disattivate i salvataggi automatici. Se quando gli parlerete il "Pokémon del giorno" non è quello di vostro interesse, ricaricate il salvataggio e tentare nuovamente la fortuna finché non apparirà la creatura che cercate. Chiaramente ottenere un Eevee da Bebe è molto più semplice, ma tenete a mente questo metodo nel caso vogliate più di un esemplare.

A tal proposito, se volete ottenere tutte le "eeveeluzioni", vi consigliamo di far accoppiare il vostro Eevee nella Pensione Pokèmon che si trova a Flemminia. Se avete un esemplare maschio sarà necessario ottenere un Ditto, che potrete catturare nel percorso 218 usando il PokéRadar (che si ottiene assieme al Pokédex Nazionale) o nei Grandi Sotterranei.