TinyBuild ha acquisito Versus Evil, publisher di Pillars of Eternity e The Banner Saga

Il publisher indie TinyBuild ha acquisito in blocco l'etichetta Versus Evil e Red Cerberus, lo studio specializzato in controllo qualità, il tutto al prezzo di 12,5 milioni di dollari, con un completamento potenziale dell'operazione previsto successivamente per altri 18,8 milioni di dollari, che porta il totale sopra i 30 milioni.

Versus Evil continuerà comunque ad operare come compagnia separata, pubblicando i propri titoli in maniera indipendente in termini di programmazione del lavoro e scelta degli accordi. L'etichetta in questione è nota soprattutto per RPG e strategici, avendo peraltro curato il publishing di The Banner Saga e di Pillars of Eternity, di recente.

Alex Nichiporchik, CEO di TinyBuild, ha definito Versus Evil un'acquisizione ideale in quanto rappresenta un'etichetta "complementare", che potrà dunque "espandere il raggio d'azione del publisher in altri generi".

Pillars of Eternity 2 è uno dei giochi pubblicati da Versus Evil

Da parte sua, il fondatore di Versus Evil, Steve Escalante, ha riferito che "l'ingresso in TinyBuild non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Infondendo nuovi capitali e investendo in ulteriori giochi, sono molto emozionato per le opportunità che si apriranno per Versus Evil come publisher".

Red Cerberus è un team brasiliano collegato già a Versus Evil e specializzato in testing e controllo qualità dei prodotti: al momento comprende 250 membri dello staff, che verranno dunque tutti trasferiti in TinyBuild, cosa che dovrebbe anche favorire un accesso preferenziale a una nuova community di giocatori e un nuovo mercato in Sud America.