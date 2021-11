Controller smartphone, Razer: offerta Amazon del Black Friday 2021, perfetto per xCloud su Android

Il Black Friday 2021 continua e su Amazon possiamo trovare in offerta un controller da gioco per smartphone marcato Razer, perfetto per giocare a xCloud su Android. Lo sconto segnalato è di 35€, ovvero del 32%. Il prezzo pieno per questo controller da gioco per smartphone è 109.99€. Il prezzo è rimasto fisso per mesi, con l'ultima offerta risalente allo scorso giugno. Quello odierno, inoltre, non è solo il primo sconto dopo lungo tempo, ma è anche il prezzo più basso mai proposto. È venduto e spedito da Amazon.

Questo controller da gioco Razer Kishi include levette analogiche cliccabili, croce analogica, tasti frontali, grilletti e pulsanti ufficiali Xbox. Se la batteria dello smartphone si esaurisce durante il gioco, il controller può essere semplice collegato a un cavo di ricarica per ricaricarlo. La connessione del controller avviene direttamente sulla porta di ricarica dello smartphone e assicura così la minima latenza.

Controller per smartphone Razer Kishi

