Come ottenere tutte le evoluzioni speciali di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come attivare tutte le evoluzioni speciali dei Pokémon. Come da tradizione della serie, anche nei remake dei giochi di quarta generazione sono presenti numerosi Pokémon che non si evolvono semplicemente salendo di livello, ma piuttosto soddisfacendo dei requisiti specifici, ad esempio usando un particolare strumento oppure facendogli imparare una determinata mossa. Di seguito abbiamo elencato tutti i Pokémon con evoluzioni speciali, suddividendoli in varie categorie, a seconda del metodo necessario per innescare l'evoluzione.

Evoluzioni tramite Pietre Evolutive Pokémon Diamante e Perla, un'immagine promozionale Le Pietre Evolutive, come Pietraidrica e Pietratuono, sono oggetti presenti nella serie sin dai primissimi capitoli. Sono fondamentalmente strumenti che permettono ad alcuni Pokémon specifici di evolversi. Basta semplicemente selezionare una pietra dalla borsa oggetti e usarla su una creatura compatibile per innescare l'evoluzione. Di seguito abbiamo elencato tutti i Pokémon che si evolvono in questo modo. Se vi serve una mano per trovare le Pietre Evolutive in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, vi suggeriamo di leggere la nostra guida dedicata. Pietraidrica Poliwhirl → Poliwrath

Shellder → Cloyster

Staryu → Starmie

Eevee → Vaporeon

Lombre → Ludicolo Pietrafocaia Vulpix → Ninetales

Growlithe → Arcanine

Eevee → Flareon Pietratuono Eevee → Jolteon

Pikachu → Raichu

Magneton → Magnezone Pietrafoglia Gloom → Vileplume

Weepinbell → Victreebel

Exeggcute → Exeggcutor

Nuzleaf → Shiftry Pietrasolare Gloom → Bellossom

Sunkern → Sunflora Pietralunare Nidorina → Nidoqueen

Nidorino → Nidoking

Clefairy → Clefable

Jigglypuff → Wigglytuff

Skitty → Delcatty Pietrabrillo Togetic → Togekiss

Roselia → Roserade Neropietra Murkrow → Honchkrow

Misdreavus → Mismagius Pietralbore Kirlia (maschio) → Gallade

Snorunt (femmina) → Froslass

Evoluzioni tramite scambio Potrete ottenere Dusknoir solo scambiando un Dusclops Alcuni Pokémon si evolvono esclusivamente se scambiati con altri giocatori. Nella maggior parte dei casi per innescare l'evoluzione è necessario anche che il Pokémon tenga con sé un particolare oggetto. Per questo motivo vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come trovare tutti gli strumenti evolutivi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Evoluzioni tramite scambio Graveler → Golem

Haunter → Gengar

Kadabra → Alakazam

Machoke → Machamp Evoluzioni tramite scambio + strumento evolutivo Clamperl → Gorebyss, con Squamabissi

Clamperl → Huntail, con Dente Abissi

Dusclops → Dusknoir, con Terrorpanno

Electabuzz → Electivire, con Elettritore

Magmar → Magmortar, con Magmatore

Onix → Steelix, con Metalcoperta

Poliwhirl → Politoed, con Roccia di Re

Porygon → Porygon2, con Upgrade

Porygon2 → Porygon-Z, con Dubbiodisco

Rhydon → Rhyperior, con Copertura

Schyther → Scizor, con Metalcoperta

Seadra → Kingdra, con Squama di Drago

Slowpoke → Slowking, con Roccia di Re Ovviamente il consiglio è quello di effettuare gli scambi con un amico, dato che poi dovrete farvi ridare indietro il Pokémon una volta evoluto.

Evoluzioni con Affetto elevato Riolu si evolve in Lucario solo se l'Affetto è elevato Alcuni Pokémon si evolvono esclusivamente una volta raggiunto un valore di Affetto elevato. Si tratta di una statistica nascosta che aumenta o diminuisce in vari modi. Ad esempio, l'Affetto aumenta se un Pokémon sale di livello, usate vitamine, MT o strumenti lotta. Al contrario, se un Pokémon finisce K.O. in battaglia o usate erbe amare, come Polvenergia e Vitalerba, la statistica diminuisce. Un consiglio per aumentare velocemente l'Affetto è quello di assegnare a un Pokémon l'oggetto Calmanella, che incrementa le variazioni di questa statistica del 50%. Riceverete in regalo questo strumento in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nella Villa Pokémon, parlando con una delle domestiche che si trovano nelle stanze della residenza. Inoltre vi consigliamo di sottoporre i vostri Pokémon ai massaggi della "Ragazza del massaggio" che si trova Rupepoli, che incrementano considerevolmente il livello di Affetto. Potrete tenere sotto controllo il valore di Affetto dei vostri Pokémon usando l'app "Verifica Amicizia" del PokéKron, che otterrete parlando con una donna che si trova al Centro Pokémon di Evolpoli. Attivando questa applicazione vedrete sullo schermo le icone delle creature che avete in squadra. Toccando e tenendo premuta una di esse, appariranno fino a un massimo di due cuori, che possono essere piccoli o grandi. Due cuori grandi indicano che il valore di Affetto del Pokémon è al massimo. In alternativa, potete parlare con l'NPC che si trova nel Pokémon Fan Club di Cuoripoli per scoprire il valore di questa statistica. Una volta raggiunto un livello di Affetto elevato, basterà far salire di livello il Pokémon per innescare l'evoluzione. Di seguito abbiamo elencato tutti i Pokémon che si evolvono salendo di livello una volta raggiunto un valore di Affetto elevato: Azurill → Marill

Budew → Roselia, solo di giorno

Buneary → Lopunny

Chansey → Blissey

Chingling → Chimecho, solo di notte

Cleffa → Clefairy

Eevee → Espeon, solo di giorno

Eevee → Umbreon, solo di notte

Golbat → Crobat

Igglybuff → Jigglypuff

Munchlax → Snorlax

Pichu → Pikachu

Riolu → Lucario

Togepi → Togetic