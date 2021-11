Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere le Pietre Evolutive

Le pietre evolutive sono un grande classico della serie Game Freak. Introdotte sin dalla prima generazione, questi oggetti sono indispensabili per far evolvere determinate specie di Pokémon. Ad esempio, Eevee può diventare un Jolteon, un Vaporeon o un Flareon se esposto a una determinata pietra .

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente vi spiegheremo dove trovare tutte le Pietre Evolutive e quali Pokémon potrete far evolvere grazie ad esse.

In Pokémon Diamante e Perla Splendente ci sono in totale nove pietre evolutive : Pietrafocaia, Pietreidrica, Pietratuono, Pietrafoglia, Pietrasolare, Pietralunare, Pietrabrillo, Neropietra e Pietralbore.

Dove trovare le Pietre Evolutive

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete ottenere alcune Pietre Evolutive anche scavando nei Grandi Sotterranei

Di seguito, invece, vi spiegheremo come trovare tutte e nove le pietre evolutive di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente durante il corso dell'avventura.

Ad eccezione della Pietralbore, Pietrabrillo e Neropietra, le pietre si possono trovare anche scavando nei Grandi Sotterranei, come ricompense casuali, oppure scambiandole con le Bilie dai venditori. Un procedimento sicuramente più lento, ma necessario se vi dovessero servire più pietre evolutive dello stesso tipo.

Pietraidrica

Potrete trovare la Pietraidrica nel Percorso 213. Raggiungete la spiaggia e usate la MN Surf per entrare in acqua. Dovrete nuotare in direzione sud-est, attraverso un specie di corridoio fatto di rocce, finché non raggiungere una secca dove si trova un marinaio, da qui rientrate in acqua e avanzate verso nord. La Pietraidrica si trova subito dopo una coppia di allenatori nuotatori. In alternativa potrete trovare questa pietra nei Grandi Sotterranei.

Pietrafocaia

Potrete trovare due esemplari di Pietrafocaia in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nelle Fonderie Fuego. La struttura si trova nel Percorso 205. Usate la la MN Surf e nuotate in direzione ovest partendo dal canale che si trova nell'area. La prima pietra si trova nell'angolo in alto a destra della fonderia, accanto al muro, mentre la seconda si ottiene parlando con il sig. Fuego, risolvendo dunque l'enigma ambientale con gli spinner. In alternativa potrete trovare la Pietrafocaia nei Grandi Sotterranei.

Pietrafoglia

Una Pietrafoglia si trova nel Prato Fiorito. Per accedere a questa area vi basta raggiungere il Percorso 205 e seguire le indicazioni per arrivare alle Fonderie Fuego del paragrafo precedente. L'ingresso al prato si trova dalla parte opposta della fonderia. Una volta entrati nel Prato Fiorito vi basterà fare qualche passo in avanti per trovare la Pietrafoglia. In alternativa potrete ottenere l'oggetto anche nei Grandi Sotterranei.

Pietratuono

La Pietratuono è la pietra evolutiva più facile da ottenere. Vi basta recarvi ad Arenipoli e raggiungere il retro del Faro Panorama usando il percorso fatto di panelli solari, troverete l'oggetto subito dopo la scalinata. Potrete otterne un'altra dopo aver sconfitto i Super Quattro, nell'area a nord dell'Area Svago, raggiungibile dal Percorso 229. In alternativa anche la Pietratuono si può trovare nei Grandi Sotterranei.

Pietrasolare

La Pietrasolare è una delle più difficili da trovare in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Gli unici modi per ottenerla sono scavando nei Grandi Sotterranei, scambiando Bilie, oppure catturando un Solrock. Questo Pokémon infatti ha il 5% di probabilità di avere con sé una Pietrasolare quando ne catturate un esemplare.

Pietralunare

Anche in questo caso gli unici modi per ottenere la Pietralunare sono scavando nei Grandi Sotterranei, scambiando le Bilie, oppure catturando un Clefairy selvatico. Questo Pokémon ha infatti il 5% di probabilità di avere con sé la pietra evolutiva in questione. Potrete trovare Clefairy nel Monte Corona, nel Giardino Trofeo o nei Grandi Sotterranei.

Pietralbore

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete trovare due esemplari di Pietralbore. Il primo è situato nella prima caverna del Monte Corona, a cui potrete accedere dal Percorso 207. Una volta entrati, dirigetevi verso il basso e salite le scale verso sud. Usate la MN Surf per superare il piccolo specchio d'acqua di fronte a voi e troverete la Pietralbore.

Una seconda pietra può essere ottenuta nell'endgame, nel percorso 225. Dal Centro Pokémon dell'Area Provviste dirigetevi a sinistra ed entrate nell'erba alta. Qui vedrete una zona scalabile usando la MN Scalaroccia. In cima troverete la Pietralbore.

Neropietra

Potrete trovare una Neropietra nel Deposito Galassia che si trova Rupepoli. Una volta che avrete ottenuto la Depochiave, che riceverete dalla recluta vicino all'Edificio Galassia dopo aver visitato i tre laghi di Sinnoh, vi basterà aprire la porta del magazzino per trovare un esemplare della pietra.

Una seconda Neropietra si può ottenere nell'endgame, dopo aver battuto la Lega Pokémon ed aver ricevuto il Pokédex Nazionale. Dall'ingresso della Lega usate Surf e scendete superando la cascata, per entrare nella Via Vittoria. Una volta dentro, proseguite e superate il ponte di legno. Qui vedrete un appiglio roccioso su cui dovrete usare la MN Scalaroccia, da qui girate a sinistra e attraversate il corridoio sotto il ponte di legno. Girate a sinistra e salite le scale dietro l'allenatore, attraversate il ponte e proseguite finché non arriverete a un ingresso (è bloccato da un NPC se non avete il Pokédex Nazionale). Entrate e superate la stanza successiva: vi troverete in un'area avvolta nella nebbia. Utilizzate la MN Scacciabruma per dissiparla, dopodiché proseguite sempre dritti verso nord e spostate i massi che vi bloccano la strada con la MN Forza. La Neropietra si trova nell'angolo in altro a sinistra dell'area. Per ottenerla dovrete risolvere un piccolo enigma ambientale spostando dei massi.

Pietrabrillo

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Spledente potrete ottenere una Pietrabrillo sull'Isola Ferrosa. Dopo aver attraversato la miniera assieme a Marisio, troverete la pietra nella stanza che porta all'uscita della cava, sulla destra.

Un secondo esemplare di Pietrabrillo si trova nel Percorso 228. Dal Centro Pokémon dell'Area Svago proseguite verso nord, superando il Percorso 229 e infine arrivando al 228, capirete di essere nel posto giusto per via della presenza di una tempesta di sabbia. Proseguendo troverete due salite fangose da scalare con la bicicletta, quella che ci interessa è la seconda. Salite in sella alla vostra due ruote e premete B per acquistare velocità e scalarla. Superate successivamente lo strettissimo ponte di legno e vi troverete davanti la tanto agognata Pietrabrillo.