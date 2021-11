Jurassic World Evolution 2: il trailer con le citazioni della stampa

Frontier ha pubblicato un nuovo trailer di Jurassic World Evolution 2 pieno di citazioni della stampa, ovviamente positive. Si tratta di un breve filmato di trenta secondi in cui delle sequenze di gioco, piene di dinosauri, si alternano ai vari estratti dalle recensioni.

Jurassic World Evolution 2 è un gestionale a tema dinosauri, che sfrutta il franchise Jurassik Park come ambientazione. Il giocatore deve gestire e mantenere un parco a tema, evitando che i visitatori vengano mangiati.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Jurassic World Evolution 2, in cui l'imperscrutabile Giorgio Melani ha scritto:

Jurassic World Evolution 2 corregge gran parte dei difetti del primo capitolo e si presenta come una sua evoluzione sostanziale, sviluppando in buona parte, ma non ancora del tutto, il potenziale immenso di un gestionale a tema Jurassic Park. Oltre 70 specie di dinosauri, nuove strutture, ambientazioni e situazioni di gioco rappresentano basi ottime per questo nuovo capitolo, che tuttavia non è ancora esente da problemi. Alcune scelte riguardanti l'organizzazione della Campagna e del Sandbox sono piuttosto discutibili e sembrano quasi dei passi indietro, così come l'insistenza su alcuni elementi della micro-gestione che possono scadere nel tedio a lungo andare, tuttavia questo è indubbiamente un perfezionamento di quanto provato da Frontier con il capostipite, raggiungendo un livello qualitativo superiore. Rimane ancora un gioco dedicato soprattutto agli appassionati della serie o dei dinosauri in generale, vista la netta concentrazione su questi ultimi piuttosto che sulla struttura-parco, ma è chiaro ormai come Frontier abbia voluto dare questo taglio specifico al gestionale, rendendolo comunque molto più profondo e ampio.

Jurassic World Evolution 2 è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.