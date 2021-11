Multiplayer.com: offerte su giochi Switch, PS5, PS4, Xbox e gadget con il Black Monthy

Anche Multiplayer.com presenta una bella dose di offerte in occasione del periodo autunnale e del black friday, anche se in questo caso la promozione si allarga e diventa Black Monthy, con sconti fino al 70% per tutto il mese di novembre su giochi, accessori e gadget vari.

Le promozioni riguardano un enorme catalogo presente sullo shop, dai videogiochi ai gadget e accessori, compresi Lego, action figure e Funko Pop, ma non solo. Potete trovare tutte le offerte previste per il mese di novembre 2021 a questo indirizzo sul sito ufficiale di Multiplayer.com, con una pagina specificamente costruita per l'occasione.

In evidenza ci sono giochi PS5, PS4, Nintendo Switch e Xbox, oltre a tutti i prodotti di vario altro tipo presenti.

Mario Kart 8 Deluxe a un prezzo molto interessante su Multiplayer.com

In particolare, risultano molto interessanti alcuni giochi per Nintendo Switch con sconti davvero invitanti, anche rispetto a quanto possiamo trovare altrove. Potete vedere qualche esempio qui sotto: