Uncharted 4 senza multiplayer su PS5 e PC nella Raccolta?

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri su PS5 e PC potrebbe non contenere il multiplayer di Uncharted 4, stando alle informazioni riportate dalle recenti classificazioni del gioco, in particolare sull'ESRB, anche se non si tratta ancora di informazioni definitive.

Siamo ancora in attesa di una data di uscita per Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, che però potrebbe arrivare a breve considerando che il titolo è stato recentemente classificato in Australia.

Proprio dalla classificazione ESRB emersa in questi giorni viene fuori anche il dubbio dell'assenza del multiplayer da Uncharted 4, in attesa di conferme.

Solitamente, la presenza del gioco multiplayer online è segnalata, in questo tipo di classificazioni, con icone e denominazioni tipiche che fanno riferimento alle possibilità di interazione online con altri giocatori, ma queste menzioni non sono presenti, stranamente, nella descrizione di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri.

È anche vero che la classificazione potrebbe non essere definitiva, ma è anche possibile che Sony abbia deciso di eliminare completamente la sezione, visto il supporto ufficiale cessato da tempo, sebbene i server siano comunque attivi e il gioco multiplayer sia dunque funzionante, tecnicamente, su PS4.

Per il momento, sulla Raccolta sappiamo che arriva prima su PS5 e che la versione PC è prevista più avanti, ma restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni più precise sull'uscita, così come su altre caratteristiche della raccolta.

Oltre alla presenza o meno del multiplayer, attendiamo informazioni ufficiali anche sui dettagli tecnici delle nuove versioni come risoluzione e frame-rate, tra le altre cose.