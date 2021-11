Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: quale starter scegliere?

Non avete la più pallida idea di quale Pokémon Starter di Sinnoh scegliere in Diamante Lucente e Perla Splendente? Tranquilli, vi diamo una mano noi.

Qual è il Pokémon starter migliore di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente? Per rispondere alla domanda, in questa guida faremo una panoramica delle caratteristiche dei Pokémon iniziali della regione di Sinnoh, ovvero Chimchar, Piplup e Turtwig, e delle loro evoluzioni. Sin dagli albori della serie Game Freak gli allenatori in erba vengono posti di fronte a una decisione difficile e che influenzerà il corso della loro avventura, ovvero quella del Pokémon iniziale. Anche nei remake Diamante Lucente e Perla Splendente, i giocatori possono scegliere tra tre creature differenti di tipo Fuoco, Acqua o Erba. La verità è che Chimchar, Piplup e Turtwig sono tutti e tre dei combattenti molto validi, ognuno con i suo pregi e difetti. In questo articolo vi parleremo delle loro peculiarità e vi daremo qualche consiglio per aiutarvi nella scelta. Se invece siete indecisi tra quale versione dei remake scegliere, ecco la nostra guida che spiega le differenze e i Pokémon esclusivi di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Turtwig, lo starter Erba Turtwig, il Pokémon starter di tipo Erba di Diamante Lucente e Perla Splendente Turtwig è il Pokémon iniziale di tipo Erba della regione di Sinnoh. Si evolve in Grotle al livello 18 e successivamente in Torterra al livello 32. Una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale il Pokémon ottiene il doppio tipo Erba/Terra, una combinazione unica che per il momento non ha nessun'altra creatura della serie. È resistente alle mosse roccia e terra, immune a quelle elettro, ma è debole a quelle coleottero, fuoco e volante, ma sopratutto a quelle di tipo ghiaccio che gli infliggono il quadruplo dei danni. Data la sua enorme stazza e la fisionomia da tartaruga, ovviamente Torterra non brilla in velocità. Compensa con un alto numero di PS e statistiche di attacco e difesa elevate. Anche la difesa speciale è più che buona, ma lo stesso non si può dire per l'attacco speciale. L'abilità di Turtwig e di tutte le sue evoluzioni è Erbaiuto che potenzia le mosse di tipo Erba se i suoi PS sono meno di un terzo. Una volta diventato un Torterra può imparare mosse Erba tipiche come Foglielama, Verdebufera, Megassorbimento, Mazzuolegno, nonché Radicalbero, la mossa esclusiva degli starter d'erba. Curiosamente una volta evoluto impara solo un attacco di tipo Terra, ovvero Terremoto. In compenso tramite MT può espandere il suo moveset con vari attacchi erba, terra e roccia.

Chimchar, lo starter Fuoco Chimchar, lo starter Fuoco di Diamante Lucente e Perla Splendente Chimchar è lo starter di tipo Fuoco di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Al livello 14 si evolve in Monferno e successivamente al livello 36 diventa Infernape. Una volta raggiunto il secondo stadio evolutivo ottiene il doppio tipo Fuoco/Lotta. Quest'accoppiata gli permette di essere resistente alle mosse acciaio, buio, erba, fuoco, ghiaccio e doppiamente resistente a quelle coleottero. È debole agli attacchi acqua, psico, terra e volante. Infernape vanta statistiche di attacco, attacco speciale e velocità molto alte, ma di contro PS, difesa e difesa speciale non sono eccezionali. Insomma, si tratta di un Pokémon dall'alto potenziale offensivo ma poco resistente, quindi per sfruttarlo al meglio dovrete metterlo nella condizione di concludere gli scontri nel minor numero di turni possibili. L'abilità di Chimchar e delle sue evoluzioni è Fuocoaiuto che potenzia le mosse di tipo fuoco se i suoi PS sono meno di un terzo. Infernape salendo di livello apprende mosse di tipo Fuoco che sfruttano il parametro attacco, come Fuococarica e Ruotafuoco, e Lotta, come Zuffa e Pugnorapido. Ovviamente potete espandere il moveset del Pokémon con le MT e con Incendio, la mossa esclusiva degli starter Fuoco.

Piplup, lo starter Acqua Piplup, il Pokémon starter di tipo Acqua di Diamante Lucente e Perla Splendente Piplup è lo starter di tipo Acqua della regione di Sinnoh. Al livello 16 si evolve in Prinlup e al livello 36 in Empoleon. Una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale il Pokémon guadagna il doppio tipo Acqua/Acciaio, un'accoppiata che garantisce molte resistenze. Nello specifico, Empoleon è resistente alle mosse acqua, coleottero, drago, folletto, normale, psico, roccia, volante ed è doppiamente resistente a quelle acciaio e ghiaccio, nonché completamente immune a quelle veleno. È debole invece agli attacchi elettro, lotta e terra. Empoleon è piuttosto lento, ma ha ottime statistiche di attacco speciale e difesa speciale. PS, attacco e difesa invece sono nella media. Un Pokémon tutto sommato bilanciato, che se la cava egregiamente con e contro le mosse speciali. L'abilità di Piplup ed evoluzioni è Acquaiuto, che potenzia le mosse di tipo se i suoi PS sono meno di un terzo. Una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale, Empoleon può apprendere numerose mossa Acqua come Acquadisale e Idropompa. Risulta un po' limitato per quanto riguarda quelle Acciaio, ma grazie alle MT può accedere a Cannonflash e Alacciaio, nonché ad attacchi Ghiaccio come Geloraggio e Bora. Non manca poi Idrocannone, ovvero la mossa esclusiva degli starter d'acqua.