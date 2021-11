Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere tutti i Pokémon leggendari

Sin dagli albori della serie Game Freak i Pokémon Leggendari sono tra le creature più affascinanti e difficili da ottenere. Nei remake dei giochi di quarta generazione potrete aggiungere alla vostra collezione oltre 30 Pokémon leggendari, alcuni dei quali esclusivi di una o dell'altra versione. Inoltre, buona parte di essi richiedono l'utilizzo delle Piastre Leggendarie, per maggiori dettagli in merito date uno sguardo alla nostra guida dedicata .

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente vi sveleremo quali Pokémon leggendari e misteriosi sono presenti nei due remake di quarta generazione e come ottenerli tutti .

Come ottenere tutti i Pokémon leggendari

Dialga e Palkia i Pokémon leggendari di copertina di Diamante Lucente e Perla Splendente

Prima di iniziare vi consigliamo di salvare sempre manualmente la partita prima di affrontare un Pokémon Leggendario, in modo da risparmiare tempo nel caso la battaglia prendesse una brutta piega. Ad esempio, può capitare di finire le PokéBall o di sconfiggere per sbaglio la vostra preda. Inoltre, se volete rendervi la vita facile portate con voi un Pokémon in grado di paralizzare o addormentare gli avversari, cosa che renderà molto più semplice la cattura.

Manaphy e Phione

I giocatori di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente possono ottenere un Uovo di Manaphy tramite la funzione Dono Segreto entro il 21 febbraio 2022. Sbloccherete questa funzione automaticamente dopo aver battuto il terzo capopalestra di Sinnoh. Potrete accedere al Dono Segreto dal menu principale. Scegliete l'opzione "Tramite Internet" e otterrete l'Uovo di Manaphy. A questo punto non vi resta che farlo schiudere, il che richiede semplicemente di camminare a lungo con l'Uovo nella vostra squadra.

Per aggiungere alla vostra collezione Phione, invece, dovrete far accoppiare Manaphy con un Ditto (qui la nostra guida su come ottenerlo in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) nella Pensione Pokémon di Flemminia. Una volta ottenuto l'Uovo, vi basterà farlo schiudere per ottenere Phione.

Dialga e Palkia

Incontrerete Dialga o Palkia sulla cima della Vetta Lancia, sul Monte Corona. L'incontro con questi leggendari è obbligatorio dato che è parte della storia principale.. Dialga appare esclusivamente in Pokémon Diamante Lucente, mentre Palkia è un'esclusiva di Perla Lucente.

Mew e Jirachi

Potrete ottenere Mew in Diamante Lucente e Perla Splendente se nel vostro Nintendo Switch sono presenti dei dati di salvataggio di Pokémon Let's GO Pikachu o Eevee. Allo stesso modo, potrete ottenere Jirachi se nella console ci sono dati di salvataggio di Pokémon Spada o Scudo.

Recatevi a Giardinfiorito, città che raggiungerete dopo aver ottenuto la medaglia della palestra di Mineripoli. Dirigetevi nel prato fiorito che si trova a sud-est dell'area, dove troverete una coppia di anziani. Se avete soddisfatto i requisiti qui sopra, la signora vi regalerà un Mew, mentre il marito un Jiraichi.

Uxie, Mesprit e Azelf

Per ottenere Uxie, Mesprit e Azelf in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dovrete soddisfare i seguenti requisiti: sconfiggere Cyrus sulla Vetta Lancia, aver lottato contro Dialga o Palkia (a seconda della vostra versione) e la medaglia della palestra di Nevepoli.

Uxie si trova nel grotta al centro del Lago Arguzia. Per raggiungerlo dirigetevi a Nevepoli e superate Riva Arguzia. Una volta raggiunto il lago vi basterà usare Surf ed entrare nella Grotta per trovare Uxie.

Azelf si trova nella grotta al centro del Lago Valore, che potrete raggiungere dirigendovi a sud del Percorso 214. Una volta arrivati al lago, usate Surf ed entrate nella grotta per trovare Azelf.

Mesprit è il membro dei Guardiani dei laghi più difficile da ottenere. Per prima cosa dovrete raggiungere la grotta al centro del Lago Verità, situato a nord del Percorso 201. Usate la MN Surf per raggiungere la grotta. Qui incontrerete Mesprit e partirà una breve sequenza, al termine della quale il leggendario scapperà e inizierà a vagare per tutta la regione di Sinnoh, spostandosi di in area in area. Per rintracciarlo dovrete utilizzare l'app Segna Mappa del PokéKron, ottenuta dal Presidente della PokéKron SpA a Giubilopoli dopo aver conquistato la terza medaglia. Tramite l'app potrete vedere in quale zona si trova Mesprit. Ogni volta che il giocatore cambia area anche il Pokémon si sposterà quindi rintracciarlo potrebbe richiedere del tempo. Un modo semplice per risparmiare tempo è quello di dirigersi al confine tra due zone, come ad esempio il Percorso 214 e Riva Valore, dopodiché fare avanti e indietro tra le due aree, tenendo sotto controllo gli spostamenti di Mesprit. Prima o poi, il Pokémon sosterà proprio nell'area dove vi trovate e potrete finalmente affrontarlo entrando nell'erba alta. Tenete presente che Mesprit proverà a fuggire, quindi vi consigliamo di utilizzare un Pokémon con la mossa Malosguardo per impedirglielo.

Uxie, Mesprit e Azelf, i Guardiani dei Laghi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

NB: tutti i Pokémon che elencheremo d'ora in poi, potranno essere catturati solo dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale. Lo riceverete dal Professor Rowan a Sabbiafine una volta che avrete visto tutti i Pokémon della regione di Sinnoh (non è necessario catturarli). In alcuni casi serviranno anche le Piastre dei Pokémon leggendari, ottenibili al Parco Rosa Rugosa scambiandoli con i Frammenti Insoliti S e L ottenuti nei Grandi Sotterranei.

Cresselia

Per ottenere Cresselia in Diamante Lucente e Perla Splendente, andate a Canalipoli ed entrate nella casa che si trova nell'angolo sud-ovest della città. Qui troverete una mamma intenta prendersi cura del figlio malato, imprigionato in un incubo senza fine. Uscite dalla casa e parlate con il marinaio sulla destra, che vi chiederà di recuperare un'Alalunare per curare il figlio. Per trovare l'oggetto il marinaio vi scorterà fino all'Isola Lunapiena e qui incontrerete Cresselia. Tuttavia, come nel caso di Mesprit, il Pokémon fuggirà e inizierà a vagare per tutta la regione di Sinnoh. Anche stavolta sarà necessario usare l'app Segna Mappa del PokéKron per rintracciare il Pokémon. Anche in questo caso vi suggeriamo di portare con voi un Pokémon con la mossa Malosguardo. Non dimenticate di raccogliere l'Alalunare lasciata da Cresselia per curare il ragazzino di Canalipoli.

Giratina

Per catturare Giratina in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, dirigetevi al Percorso 214 dopo aver battuto la Lega Pokémon. Ad est troverete il Sentiero Fonte, in fondo al quale è situata la Grotta Ritorno. Quello che dovrete fare ora è risolvere un rompicapo, in cui dovrete trovare tre pilastri visitando un massimo di 30 stanze. Superato questo limite ritornerete all'ingresso della grotta e dovrete ricominciare tutto da capo. Purtroppo il percorso è casuale ogni volta, quindi non vi possiamo dare una mano. Superando questo rompicapo, basato più che altro sulla fortuna, vi troverete faccia a faccia con Giratina e potrete provare a catturarlo.

Il Giratina catturato sarà un in Forma Alterata. Per ottenere quella Normale sarà necessario l'oggetto Grigiosfera. Dopo aver catturato Regirock, Registeel e Regice, sbloccherete la Stanza Distorta nel Parco Rosa Rugosa. Qui, se avete la Piastra Distorta (scambiabile con i Frammenti Insoliti dei Grandi Sotterranei) potrete evocare la versione alternativa di Giratina di Lv. 100. Non potrete catturarlo, ma sconfiggendolo otterrete la Grigiosfera.

Heatran

Per catturare Heatran in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dirigetevi nell'Area Sfida, un'area della Zona Lotta, raggiungibile con il traghetto di Nevepoli. Qui troverete l'allenatore Chicco che vi parlerà della Magmapietra. Ora dovrete dirigervi al Monte Ostile, che si trova al termine del Percorso 227. Qui dovrete superare una serie di enigmi ambientali e lotte Pokémon in doppio con Chicco. Una volta ottenuta la Magmapietra, andate nell'Area Provviste e parlate con il nonno di Chicco. Dopodiché potrete incontrare Heatran nel Monte Ostile nel punto esatto in cui avete ottenuto l'oggetto.

Arceus

Al momento non è possibile ottenere in nessun modo Arceus in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. In futuro sarà possibile trasferirlo con il servizio Pokémon Home, quando questo sarà compatibile con i remake oppure se verrà distribuito un evento a tempo limitato da The Pokémon Company.

Regirock, Registeel e Regice

Potrete affrontare e catturare Regirock, Registeel e Regice usando una Piastra degli Esordi (una per ogni Pokémon) nella Stanza degli Esordi del Parco Rosa Rugosa.

Regigigas

Per catturare Regigigas in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, dovrete dirigervi nelle profondità del Tempio di Nevepoli con in squadra Regirock, Registeel e Regice.

Latias e Latios

Potrete affrontare e catturare Latias e Latios utilizzando una Piastra del Cuore (una per ogni Pokémon) nella Stanza del Cuore nel Parco Rosa Rugosa.

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete catturare anche Articuno, Zapdos e Moltres

Articuno, Zapdos e Moltres

Articuno, Zapdos e Moltres sono dei leggendari esclusivi di Pokémon Perla Splendente. Per incontrarli e catturarli dirigetevi al Parco Rosa Rugosa e usate una Piastra Kanto, una per ogni leggendario, nella Stanza Kanto. Questa si sblocca dopo aver catturato Regirock, Registeel e Regice.

Lugia

Lugia è un leggendario esclusivo di Pokémon Perla Splendente. Potrete catturarlo nel Parco Rosa Rugosa, usando la Piastra dei Venti nella Stanza dei Venti, che si sblocca dopo aver catturato Articuno, Zapdos, Moltres, Latias, Latios, Regirock, Registeel e Regice.

Raikou, Suicune ed Entei

Raikou, Suicone ed Entei sono dei leggendari esclusivi di Diamante Lucente. Per incontrarli e catturarli, dirigetevi al Parco Rosa Rugosa e usate una piastra Johto, una per ogni leggendario, nella Stanza Jotho. Questa si sblocca dopo aver catturato Regirock, Registeel e Regice.

Ho-Oh

Ho-Oh è un leggendario esclusivo di Pokémon Diamante Lucente. Potrete catturarlo nel Parco Rosa Rugosa, usando la Piastra Arcobaleno nella Stanza Arcobaleno, che si sblocca dopo aver catturato Raikou, Suicune Entei, Latios, Latias, Regirock, Registeel e Regice.

Mewtwo

Potrete catturare Mewtwo nel Parco Rosa Rugosa. Per farlo dovrete usare la Piastra del Gene nella Stanza del Gene, che si sblocca dopo aver catturato Latias, Latios, Regirock, Registeel e Regice nonché Raikou, Suicune ed Ente in Pokémon Diamante Lucente o Moltres, Zapdos e Articuno in Pokémon Perla Splendente.

Kyogre

Per catturare Kyogre dirigetevi al Parco Rosa Rugosa e usate la Piastra dei Mari nella Stanza dei Mari, che si sblocca dopo aver catturato Latias, Latios, Regirock, Registeel e Regice nonché Raikou, Suicune ed Entein in Pokémon Diamante Lucente o Moltres, Zapdos e Articuno in Pokémon Perla Splendente.

Groudon

Potrete catturare Groudon al Parco Rosa Rugosa, usando la Piastra delle Terre nella Stanza delle Terre, che si sblocca dopo aver catturato Latias, Latios, Regirock, Registeel e Regice nonché Raikou, Suicune ed Entein in Pokémon Diamante Lucente o Moltres, Zapdos e Articuno in Pokémon Perla Splendente.

Rayquaza

Per catturare Rayquaza dirigetevi al Parco Rosa Rugosa e usate la Piastra dei Cieli nella Stanza dei Cieli, che si sblocca dopo aver catturato Latias, Latios, Regirock, Registeel e Regice nonché Raikou, Suicune ed Entein in Pokémon Diamante Lucente o Moltres, Zapdos e Articuno in Pokémon Perla Splendente.

Shaymin e Darkrai

Per catturare Shaymin e Darkrai in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sarà necessario attendere gli eventi esclusivi che verranno pubblicati in futuro da The Pokémon Company.

Se avete trovato questo articolo utile, vi consigliamo anche la nostra guida su dove trovare tutte le pietre evolutive e come ottenere un Eevee e ottenere tutte le sue evoluzioni.