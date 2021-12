Come completare il Pokédex di Sinnoh in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Completare il Pokédex di Sinnoh è un passaggio fondamentale per accedere a tutti i contenuti endgame dei due remake dei giochi di quarta generazione della serie Game Freak. Infatti, una volta che avrete registrato tutte e 150 le creature native della regione potrete ottenere l'upgrade al Pokédex Nazionale, cosa che vi permetterà di catturare un numero ancora maggiore di Pokémon, tra cui decine e decine di Leggendari . Si sbloccheranno alcune succulenti attività endgame, come i rematch contro i Capipalestra e la Torre Lotta che si trova nell'isola della Zona Lotta, un'area inedita che sbloccherete durante l'endgame. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come ottenere il Pokédex Nazionale e quali contenuti sblocca nell'endgame di Diamante Lucente e Perla Splendente .

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come completare il Pokédex di Sinnoh e dove trovare alcune dei Pokémon più rari che potrebbero mancare alla vostra collezione.

Il consiglio generale è quello di affrontare durante l'avventura tutti gli allenatori che troverete lungo il vostro cammino, dato che talvolta sono in possesso di creature rare. Inoltre, in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono presenti un gran numero di zone opzionali, ovvero non necessarie per arrivare ai titoli di coda, dove appaiono specie di Pokémon introvabili altrove o solo perlustrando i Grandi Sotterranei. Un consiglio in tal senso è quello di utilizzare il Cercasfide, uno strumento ottenuto da Lucinda/Lucas sul Percorso 207. Grazie ad esso scoprirete se in un'area ci sono degli Allenatori che ancora non avete sfidato, oltre a quelli che vogliono un rematch.

Tuttavia, ci sono alcune creature rare o particolari che potrebbero mancare nella vostra collezione. Tra questi ad, esempio, c'è Drifloon, un Pokémon Spettro che appare solo in un'area in condizioni specifiche e posseduto da un solo allenatore in tutto il gioco. Oppure, il leggendario tra Dialga e Palkia assente nella vostra versione di gioco. Nella sezione successiva di questa guida, abbiamo elencato alcuni dei Pokémon che più probabilmente potrebbero mancare alla vostra collezione e come registrarli nel Pokédex.

Se il vostro obiettivo è quello di ottenere il Pokédex Nazionale, sarete felici di sapere che per "completare" quello di Sinnoh sarà semplicemente necessario registrare tutte le schede relative alle creature della regione. Per registrare un Pokémon basta avvistarlo almeno una volta, non siete costretto a catturarlo, cosa che per ovvi motivi rende il completamento del Pokédex molto più semplice.

Pokémon rari e come registrarli nel Pokédex

Di seguito trovate un elenco dei Pokémon leggendari o di creature non comuni possedute solo da specifici allenatori.

#46: Wormadam

Wormadam potrebbe mancare nel vostro Pokédex in quanto solo un'allenatrice combatte usando questo specifico Pokémon. Si tratta della "Bellezza" Magda che si trova nel Percorso 214, a sud di Rupepoli. L'allenatrice si trova al centro del percorso, la riconoscerete per via della chioma bionda. In alternativa, potrete ottenere questo Pokémon facendo salire al Liv. 20 un Burny femmina.

#59: Cherrim

Solo due allenatori di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno in squadra un Cherrim, ed entrambi si trovano in aree opzionali, quindi potreste non averlo registrato nel Pokédex durante l'avventura. In tal caso, il modo più veloce per rimediare è prendere il traghetto di Canalipoli per raggiungere l'Isola Ferrosa. Entrando nel dungeon prendete le scale sulla sinistra ed accedete all'area successiva. Troverete un allenatore con un Cherrim nel lato est. L'altro allenatore si trova nel Percorso 221, che potrete raggiungere usando Surf e dirigendovi verso sudest partendo da Sabbiafine, passando per il percorso 219 e 220. L'allenatrice in questione è la Fantallenatrice Vania che si trova nell'erba alta.

#63 Aipom

Se non avete registrato Aipom nel vostro Pokédex, dirigetevi al Percorso 210, a nord di Flemminia. Qui troverete sulla sinistra un allenatore nell'erba alta con un cappello che ha in squadra un esemplare del Pokémon. In alternativa, troverete altri allenatori in possesso di un Aipom sul Percorso 212 e nella Grotta Labirinto, accessibile dal Percorso 206.

#72: Misdreavus

Misdreavus è un altro di quei Pokémon che potrebbe mancare nella vostra collezione. Potrete rimediare dirigendovi a Flemminia. Da qui andate a sud per entrare nel Percorso 209 e in seguito entrate nella Torre Memoria. Salite fino al quarto piano e affrontate la coppia di allenatori che si trova nel lato ovest. Con un pizzico di fortuna potrete incontrare un esemplare del Pokémon proprio mentre scalate la torre , visto che si tratta del suo habitat naturale.

#115: Riolu

L'unico allenatore che possiede un Riolu si trova nel piano più basso di Varco Mineropoli, la grotta che connette il Percorso 203 con Mineropoli. In alternativa, completate il dungeon dell'Isola Ferrosa in compagnia di Marisio. Dopo aver sconfitto il Team Galassia questo personaggio vi donerà un Uovo di Riolu.

#65: Drifloon

Drifloon è uno dei Pokémon che più facilmente potrebbe mancare nella vostra collezione. L'unico allenatore in possesso di questo Pokémon si trova nella palestra di Cuoripoli e potreste non incontrarlo mai, dato che vi si parerà davanti solo ed esclusivamente sbagliando i semplicissimi quiz matematici presenti nella palestra. Fortunatamente potrete imbattervi in un Drifloon allo stato selvatico ma solo in un'area specifica e in particolari condizioni. Per la precisione troverete il Pokémon davanti all'ingresso dell'Impianto Turbine ogni venerdì, dopo aver scacciato il Team Galassia.

Potrete incontrare solo Dialga o Palkia a seconda della vostra versione, ma esiste un metodo semplicissimo per recuperare la scheda del leggendario che vi manca

#102: Chatot

L'unico allenatore in possesso di uno Chatot è il Gentiluomo Geremia, che si trova nel Percorso 212. Entrate nell'area partendo da sud di Cuoripoli, procedendo in direzione sud. Lungo la strada troverete dei poliziotti, dopo il terzo incontrerete l'allenatore che state cercando.

#114: Unown

Nessun allenatore di Diamante Lucente e Perla Splendente possiede un Unown, il misterioso Pokémon a forma di lettera introdotto nei capitoli Oro e Argento. Potrete incontrare queste creature solo nelle Rovine Flemminia, un'area opzionale che si trova ad est di Flemminia. Gli Unown sono gli unici Pokémon che popolano questa zona, quindi incontrarne uno non sarà difficile. Giusto per chiarezza, sono presenti 26 versioni di Unown differenti, una per ogni lettera dell'alfabeto, più due a forma di "!" e "?", ma per completare il Pokédex vi basterà un qualsiasi esemplare.

#146, 147 e 148: Uxie, Mesprit e Azelf

Una volta che avrete sconfitto Cyrus, lottato contro Dialga o Palkia e ottenuta la medaglia della palestra di Nevepoli potrete affrontare il trio dei Guardiani dei Laghi, ovvero Uxie, Mesprit e Azelf. Incontrare Uxie e Azelf è abbastanza semplice: il primo si trova al centro del Lago Astuzia, mentre l'altro nel Lago Valore. Catturare Mesprit, invece, è un po' più problematico in quanto vagherà per tutta Sinnoh, cambiando area di volta in volta. Per maggiori dettagli su come incontrare e acciuffare questo trio vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come catturare tutti i Pokémon Leggendari di Diamante Lucente e Perla Splendente.

#149 e 150: Dialga e Palkia

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrete lottare e catturare solo uno tra Dialga o Palkia, a seconda della vostra versione. Registrare il leggendario assente nella vostra versione fortunatamente è un gioco da ragazzi. Una volta affrontato Dialga o Palkia vi basterà dirigervi a Memoride e parlare con la Professoressa Carolina, la nonna di Camilla. Lei vi mostrerà un immagine del leggendario assente nel vostro gioco, aggiungendo così la scheda del Pokémon nel vostro Pokédex.

