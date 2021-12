Come ottenere Spiritomb in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Spiritomb è un Pokémon di tipo Spettro/Buio introdotto nella quarta generazione della serie Game Freak e si tratta di una delle creature più difficili da ottenere. Infatti, normalmente non appare allo stato selvatico in nessuna area di Sinnoh o dei Grandi Sotterranei, neppure dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale , e per catturarne un esemplare dovrete soddisfare dei requisiti ben specifici, che richiedono un bel po' di pazienza. Tra l'altro, nei remake per Nintendo Switch il procedimento per catturare uno Spiritomb è leggermente cambiato, il che rende le cose complicate anche a chi ha giocato i Diamante e Perla originali su DS.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come catturare uno Spiritomb .

Come ottenere Spiritomb

Spiritomb

Potrete catturare uno Spiritomb già dopo aver ottenuto la seconda medaglia di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Tuttavia, dati i requisiti da soddisfare per incontrare un esemplare del Pokémon, che vi spiegheremo tra poco, vi consigliamo di cimentarvi in questa impresa solo dopo aver sconfitto i Superquattro per velocizzare il tutto. Inoltre, tenete presente che Spiritomb apparirà sempre al Liv. 25, quindi evitate di portare con voi Pokémon di livello molto più alto oppure munitevi di una creatura con la mossa Falsofinale, che lascia l'avversario sempre con almeno 1 PS. Prima di avviare il combattimento ricordatevi di fare scorta di Pokéball e di salvare il gioco, dato che se le cose dovessero andare male dovrete ripetere da capo tutto il lungo procedimento dettagliato di seguito.

Per prima cosa, è necessario aver sbloccato i Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Se ancora non lo avete fatto, dirigetevi a Evopoli, la città dove si ottiene la seconda medaglia, entrate nella casa alla destra del Centro Pokémon e parlate con l'anziano signore all'interno, che vi donerà l'Esplorokit. Questo strumento fondamentalmente vi permette di accedere ai Grandi Sotterranei in qualsiasi zona all'aperto. A seconda dell'area in cui scaverete l'ingresso, vi troverete in una sezione differente dei Grandi Sotterranei.

Inoltre, dovrete ottenere una Roccianima, un oggetto essenziale per trovare uno Spiritomb. Avete tre opzioni in tal senso. La prima (e la più veloce) è quella di raggiungere il Percorso 208 partendo da Cuoripoli. Non appena entrati nell'area, cercate il Cintura Nera che si trova nascosto vicino gli alberi a sud. Parlandoci vi regalerà una Roccianima. In alternativa, recatevi a Duefoglie e usate la MN Surf per nuotare nel laghetto che si trova a sud della casa del protagonista. Troverete una Roccianima come oggetto nascosto interagendo con gli alberi nel lato sinistro dello specchio d'acqua. Infine, potrete ottenerne un numero infinito di questi oggetti anche nei Grandi Sotterranei, ma richiede tempo e ve lo sconsigliamo.

Una volta soddisfatto questo requisito, dirigetevi al Percorso 209 e cercate il Pozzo Memoria, un pozzo diroccato che si trova a circa metà del percorso e l'unico luogo dove apparirà Spiritomb. Interagite con il pozzo e inserite la Roccianima. Preparatevi, perché ora inizia la parte più lunga e noiosa.

Per far apparire Spiritomb nel Pozzo Memoria dovrete recarvi nei Grandi Sotterranei e parlare con ben 32 NPC unici (in totale ce ne sono 35) e diversi, ovvero non vale interagire due volte con lo stesso personaggio. Inoltre, nel conteggio purtroppo sono esclusi i mercanti presenti nel dungeon e, a differenza dei giochi originali, anche i giocatori che incontrerete online, il che rende questa operazione particolarmente lunga.

Spiritomb apparirà nel Pozzo Memoria del Percorso 209

A seconda del numero di NPC unici con cui avete parlato, apparirà una frase differente interagendo con il Pozzo Memoria, il che vi tornerà utile per capire i vostri progressi in questa piccola quest segreta di Spiritomb. Le frasi in questione sono:

Da 0 a 7 NPC - "Dev'essere stato costruito moltissimi anni fa."

Da 8 a 14 NPC - "Le Pietre sembrano cambiate..."

Da 15 a 21 NPC - "Sono delle urla quelle che si sentono dentro il pozzo?"

Da 22 a 28 NPC - "il pozzo sta tremando?"

Da 29 a 31 NPC - "C'è una specie di presenza... Sembra pronta per emergere!"

32 o più NPC - "Aaaaah!" (apparirà Spiritomb)

Ogni NPC ha uno o più punti specifici dei corridoi nei Grandi Sotterranei in cui potrebbe apparire con maggiori probabilità. Per questo motivo inizialmente vi abbiamo consigliato di cimentarvi nell'impresa di catturare uno Spiritomb dopo aver completato la Lega Pokémon, dato che a quel punto potrete accedere a tutte le varie sezioni dei Grandi Sotterranei e dunque scovare più facilmente gli NPC che mancano all'appello. Potrete facilitarvi la vita con questa mappa dei Grandi Sotterranei che mostra i punti più probabili per lo spawn dei personaggi.

Detto questo, non è impossibile completare questa impresa anche dopo aver ottenuto solo due medaglie "forzando" il respawn degli NPC nei corridoi dei Grandi Sotteranei, ma richiede per forza di cose più tempo e tanta pazienza. Ogni volta che entrate e uscite da un Rifugio Pokémon o dai Grandi Sotteranei la posizione dei personaggi cambia, quindi potrete approfittarne per far apparire gli NPC con cui non avete ancora parlato. Il miglior punto per mettere in pratica questo metodo è la Caverna del Sole, che potrete raggiungere facilmente entrando nei Grandi Sotterranei dal Percorso 207. Una volta in questa zona, troverete due sezioni di corridoi dei sotterranei, una a sinistra e l'altra a destra della caverna, che potrete percorrere velocemente per incontrare degli NPC.

Tenente a mente che ci sono più NPC che condividono lo stesso modello 3D, quindi vi conviene parlare con ogni personaggio che incontrate anche se pensate di averci già interagito in precedenza. Una volta che avrete parlato con 32 NPC unici differenti, tornate sul Percorso 209 e interagite con il Pozzo Memoria e potrete finalmente affrontare e catturare uno Spiritomb. Nel caso vogliate ottenere ulteriori esemplari del Pokémon dovrete trovare un'altra Roccianima e parlare nuovamente con 32 NPC.

