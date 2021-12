Legacy: già venduti 52 milioni di dollari in NFT nel nuovo gioco di Peter Molyneux

Legacy è il nuovo gioco sviluppato da Peter Molyneux e dal suo team indie 22Cans incentrato sull'utilizzo di NFT e di una propria criptovaluta, con un sistema che a quanto pare inizia con successo visto che sono state acquistate terre virtuali per 52 milioni di dollari nel mondo del gioco.

Il celebre sviluppatore britannico ha annunciato l'avvio del progetto Legacy solo qualche giorno fa, destando subito grande stupore per la decisione di basarlo sulla Blockchain Ethereum, che consente di acquistare e vendere terreni virtuali attraverso NFT e una nuova criptovaluta chiamata LegacyCoin. Pare comunque che l'idea abbia convinto molti, visto che sono iniziate subito le compravendite di terre nonostante il gioco non sia effettivamente nemmeno uscito, considerando che il lancio è previsto solo nel 2022.

In pratica, si tratta di un gestionale sullo stile dei grandi classici dell'autore, che ha creato Popolous e contribuito ad altri capisaldi come Theme Park, Syndicate e tanti altri fra Bullfrog e Lionhead, nel quale possiamo acquistare una terra nel mondo di gioco e utilizzarla per portare avanti vari business nell'economia generale di Legacy, anche in associazione con altri.

Legacy, una panoramica su una città

Secondo quanto riportato da RockPaperShotgun, pare che le compravendite di terre virtuali siano già iniziate per Legacy e che si siano registrati già acquisti in NFT per circa 40 milioni di sterline, pari a circa 52 milioni di dollari. Questi hanno portato quasi all'esaurimento delle terre disponibili, equivalenti a oltre 14.000 Ethereum, ovvero 40,5 milioni di sterline in denaro reale.

"Possedere una terra in NFT consente di avviare il proprio business con la blockchain in-game associata a Legacy", ha spiegato Gala Games, la compagnia specializzata in criptovalute e videogiochi con cui sta collaborando 22Cans. Con questi business si avrà accesso alle Legacy Keys, che possono essere concesse ad altre persone che vogliono avviare affari in Legacy, creando così delle associazioni e condividere i proventi in LegacyCoin.

D'altra parte, che questo business sia destinato a incontrare un grande successo (almeno inizialmente) come abbiamo visto anche dai 100 milioni di dollari in terre virtuali spese in una settimana nei vari Metaversi.