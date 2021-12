Legacy è il nuovo gestionale di Peter Molyneux basato su blockchain e una nuova criptovaluta

22Cans, lo studio fondato da Peter Molyneux, autore di Fable 2, Black & White e Popolus, ha annunciato Legacy, un nuovo gioco gestionale basato sulla Blockchain Ethereum, con terreni digitali acquistabili sotto forma di NFT (LAND) e una nuova criptovaluta, il LegacyCoin.

Legacy sarà disponibile sulla piattaforma Gala Games durante il corso del 2022. Nel comunicato ufficiale viene descritto come un titolo innovativo che rivoluzionerà il gaming basato su blockchain. Il gioco ci metterà nei panni di un imprenditore e "darà l'opportunità ai giocatori di costruire la propria attività, progettando i propri prodotti da una vasta gamma di possibilità e creando un impero commerciale come il mondo non ha mai visto". Sarà inoltre possibile intavolare trattative commerciali tra giocatori e partecipare a competizioni ed eventi con "grossi premi" in palio, di cui i dettagli tuttavia sono ancora a volti nel mistero.

L'obiettivo del gioco è quello appunto di creare un business di successo, trasformando la piccola cittadina in cui si trova la nostra impresa in una città industriale colossale. Il tutto, inoltre, permetterà ai giocatori di guadagnare denaro reale se lo vorranno. Come spiegato nel comunicato stampa, i giocatori che entrano in possesso di un terreno virtuale (Land NFT) potranno avviare il proprio business blockchain in Legacy e gestire la propria attività come in un vero e proprio mercato libero.

I dettagli al riguardo per ora sono pochi, ma da quanto apprendiamo, gli imprenditori virtuali potranno prestare delle Legacy Key ad altre persone che vogliono dar vita a un business in Legacy facendoli diventare propri partner commerciali, ricevendo in cambio una percentuale dei LegacyCoin che guadagneranno.

Come accennato in precedenza, il LegacyCoin è la valuta virtuale del gioco basata sulla blockchain di Ethereum che si potrà ottenere tramite "eventi competitivi" e non solo. Può essere spesa in vari modi, come ad esempio per acquistare le Legacy Key, effettuare transazioni commerciali all'interno del gioco, acquistare oggetti NFT e altro ancora da svelare.

Purtroppo al momento 22Cans non ha pubblicato un trailer o un video gameplay di Legacy che ci permetta di comprendere meglio la visione di Peter Molyneux per il suo nuovo gioco. Qui sopra trovate alcune immagini pubblicate nel 2019 della versione pre-alpha, ma ci teniamo a sottolineare che negli anni il gioco potrebbe esser cambiato drasticamente.