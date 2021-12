Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nella top 5 dei migliori debutti della serie in UK

GFK ha svelato la classifica dei giochi della serie Pokémon in base ai numeri di vendita delle copie retail al lancio nel mercato UK. Al primo posto troviamo Sole e Luna per 3DS, seguiti da Spada e Scudo per Nintendo Switch. Ottimo risultato per i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente che si piazzano al quinto posto.

Pokemon Sole e Luna - 2016 - Nintendo 3DS Pokemon Spada e Scudo - 2019 - Nintendo Switch Pokemon Rubino Omega e Zaffiro Alpha - 2014 - Nintendo 3DS Pokemon Bianco e Nero - 2011 - Nintendo DS Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente - 2021 - Nintendo Switch Pokemon X e Y - 2013 - Nintendo 3DS Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee - 2018 - Nintendo Switch Pokemon Giallo - 2000 - Game Boy Pokemon Oro HeartGold e Argento SoulSilver - 2010 - Nintendo DS Pokemon Oro e Argento - 2001 - Game Boy Pokemon Diamante e Perla - 2007 - Nintendo DS Pokemon Rubino e Zaffiro - 2003 - Game Boy Advance Pokemon Ultra Sole e Ultra Luna - 2017 - Nintendo 3DS Pokemon Platino - 2009 - Nintendo DS Pokemon Biano e Nero 2 - 2012 - Nintendo DS Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia - 2004 - Game Boy Advance Pokemon Smeraldo - 2005 - Game Boy Advance Pokemon Cristallo - 2001 - Gambe Boy Color Pokemon Rosso e Blu - 1999 - Game Boy

Un'immagine tratta da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Come possiamo notare dalla classfica, tutti i capitoli principali e i remake Pokémon usciti dal 2011 ad oggi risultano nella Top 5 dei migliori debutti della serie nel Regno Unito. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono al quinto posto, registrando numeri di vendita al lancio nettamente migliori delle loro versioni originali, che troviamo all'undicesimo posto. Tra l'altro come riportato in una precedente notizia, i due remake hanno totalizzato ben 6 milioni di copie vendute nel mondo nella prima settimana.

Allo stesso modo i remake di Pokémon Rubino e Zaffiro sono al terzo posto, mentre gli originali solo al dodicesimo. Interessante notare che i capostipiti della celebre serie Game Freak, Pokémon Rosso e Blu, sono ultimi in classifica.

Sarà interessante vedere come verrà accolto invece Leggende Pokémon: Arceus, spin-off che riprenderà alcune delle meccaniche classifiche ma con una formula semi-open world e un accento marcato sull'esplorazione. Altra differenza rispetto alla serie originale è come si catturano i Pokémon, di cui potrete vedere un esempio in questo filmato di gioco.