Leggende Pokémon Arceus: video mostra come catturare i Pokémon selvatici nel nuovo gioco

Il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato un nuovo video all'interno del quale possiamo vedere un filmato dedicato a Leggende Pokémon Arceus. Potete trovare la sezione di nostro interesse al minuto 6:00. Il video mostra in che modo si catturano i Pokémon all'interno di questo nuovo gioco d'azione in terza persona.

Il video è in giapponese, ma anche solo guardando è possibile capire cosa sta accadendo e quali siano le meccaniche presentate da Nintendo. In Leggende Pokémon Arceus avremo modo di muoverci furtivamente per i grande ambienti 3D: potremo quindi lanciare una Pokémon a una creatura che non ci ha notato e (forse) catturarla in un sol colpo. Possiamo anche notare che la cattura ci ricompensa con dei punti esperienza, anche se il nostro Pokémon non è sceso in campo.

Se un Pokémon selvatico di Leggende Pokémon Arceus ci nota, però, cercherà di attaccarci con una delle sue mosse. Il nostro personaggio può infatti subire danni dalle creature di Hisui e deve fare attenzione a schivare i colpi. Potrà anche mandare in campo una delle proprie creature, lanciando fisicamente la sfera Pokémon a terra, in direzione del Pokémon avversario, per dare il via alla lotta. Dopo aver tolto un po' di punti vita alla creatura selvatica, è possibile lanciare una Pokéball per catturarla.

Inoltre, è possibile anche lanciare sfere contro i Pokémon selvatici mentre si esplora il mondo in sella a una delle creature che ci permettono di correre a terra, nuotare in acqua e planare nei cieli. Infine, ci saranno anche creature speciali dotate di un'aura colorata che non potranno essere semplicemente catturare, ma andranno indebolite lanciando loro contro oggetti specifici.

Inoltre, ad Hisui incontreremo un Pokémon Pokéball noto ai fan, ma in una nuova versione: parliamo di Voltorb in versione Hisui.