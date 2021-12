Lost Ark, data di uscita e trailer ai Game Awards 2021 per il promettente MMO RPG

Lost Ark è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer e una data di uscita per la versione definitiva in occasione dei Game Awards 2021, con la versione occidentale di questo interessante RPG MMO che verrà pubblicata da Amazon Game Studios.

L'11 febbraio 2022 è la data di uscita fissata per questo interessante action RPG free-to-play ambientato in un mondo fantasy chiamato Arkesia, incentrato su 14 classi giocabili tra le quali troviamo Gunner, Martial Artist, Mage e Assassin come classi principali, con ulteriori sotto-classi che portano a specializzazioni ulteriori fino alle 14 classi in questione.

Il trailer mostra diverse scene di gioco che illustrano un po' la scala dei combattimenti, in certi casi con campi di battaglia ed eserciti decisamente ampi, e il particolare stile che pervade tutta questa interpretazione del fantasy.

Tra le caratteristiche di Lost Ark c'è peraltro un sistema di skill chiamato "tripod" che consente di effettuare degli upgrade particolari e molto specifici per ogni diversa tipologia di personaggio. Si tratta comunque di un MMO, dunque grande attenzione è riposta sulla gestione del loot e delle questo, oltre a un sistema di Skill Dungeon e Treasure Map Dungeon differenti da esplorare.

Dopo il notevole successo riscontrato in Corea e Russia, Lost Ark si appresta dunque ad arrivare anche in Nord America ed Europa l'11 febbraio 2022. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato della beta tecnica pubblicato proprio il mese scorso.