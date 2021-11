Lost Ark, il provato della beta tecnica

La recente beta tecnica ci ha però permesso di provare in prima persona un prodotto di cui finora avevamo solo sentito parlare. Gli appassionati che ne hanno seguito lo sviluppo magari lo hanno anche già testato per vie traverse nella sua lingua di origine: questo nostro provato di Lost Ark è, infatti, incentrato sulle prime ore di gioco ed è stato pensato per chi non ne ha proprio mai sentito parlare prima. Il gioco, però, ha riscosso un certo interesse ed è anche per questo che ci arriverà nella sua forma più rifinita, arricchito da tutti quegli aggiornamenti che sono serviti a migliorarlo nel tempo e che contraddistinguono il ciclo vitale di un MMORPG.

Forse sono pochi i lettori che si ricordano di Expa che ti passa, una rubrica settimanale che pubblicavamo su Multiplayer.it diversi anni fa, quando il mercato dei MMORPG era molto più florido e vivace di oggi. Già allora si parlava di Lost Ark, quindi provate a pensare da quanto tempo aspettavamo il titolo targato Tripod Studio e Smilegate RPG, uscito in Corea e in Russia dopo una lunga fase di gestazione sul finire del 2019. Dopo tutto questo tempo, cominciavamo a credere che dalle nostre parti non sarebbe mai arrivato, anche perché nel frattempo il mercato è profondamente cambiato e sempre meno publisher puntano sui MMO... a parte forse Amazon Games che, dopo il recente New World, ha deciso di localizzare anche Lost Ark, che arriverà ufficialmente a inizio 2022.

Primi passi nel mondo di Arkesia

Lost Ark, il Gunner è uno dei vari archetipi

La prima cosa che bisogna fare è inquadrare Lost Ark in termini di genere e gameplay. Lo abbiamo definito MMO ma la verità è che non è esattamente un concorrente di World of Warcraft - che resta il titolo più rappresentativo del genere - quanto più un "action MMO": alla base Lost Ark è, infatti, un gioco d'azione in stile Diablo III, col quale condivide peraltro la visuale isometrica. Ha comunque una componente social e contenutistica che lo avvicina a un MMORPG vero e proprio, narrativamente ispirato alla scuola di Final Fantasy XIV. Questo significa che il titolo Tripod Studio è strettamente legato alla storia. È la campagna a condurre il giocatore da una mappa all'altra, insegnandogli dapprima i rudimenti del mestiere in un inedito prologo che lo fa partire direttamente dal livello 10, avendo scelto classe e specializzazione. Non tutti gli archetipi erano disponibili per il test, ma la rosa di classi contestualizzava bene lo stile di gioco: guerrieri, maghi, esperti di arti marziali, agili assassini e pistoleri acrobatici.

Noi abbiamo scelto il guerriero, specializzabile in tre sottoclassi differenti: Paladino, sbrilluccicante guerriero che impugna spada e scudo per colpire i nemici e potenziare i compagni di gruppo, Gunlancer, una specie di tank che incassa colpi e combatte con un'arma fortemente ispirata all'omonima di Monster Hunter, e Berserker, la nostra scelta, un tradizionale energumeno che brandisce un'enorme spada a due mani per maciullare i nemici. L'introduzione consente di testare le classi e scegliere quella più adatta a noi prima di confermare la creazione del personaggio, che a differenza del summenzionato Diablo III è molto più articolata e consente di scegliere lineamenti e segni particolari prima di dare il fatidico OK.

Superata la scelta della classe, ci siamo ritrovati su un'isoletta in compagnia di una spedizione appena sbarcata in cerca di un prezioso manufatto nascosto sotto le rovine di un'antica città. Questa introduzione obbligatoria serve essenzialmente a insegnare le basi ai nuovi giocatori, e può apparire un po' scontata: come spostarsi, come interagire, come accettare incarichi e così via. Per quanto essenziale, mette comunque in mostra i muscoli di Lost Ark sotto questo profilo e nelle ore successive abbiamo potuto constatare sempre di più quanto importante sia la componente narrativa, caratterizzata da dialoghi in inglese lunghi, ma mai verbosi, qualche scelta multipla che aiuta ad approfondire la nostra conoscenza di questo mondo e dei suoi abitanti, cinematiche in tempo reale che esaltano i momenti più importanti della trama. È importante capire che Lost Ark è un gioco che impone questa struttura: non sembra possibile aggirare la trama e probabilmente bisogna completare la campagna per accedere a tutti i contenuti più importanti.

Se le immagini e i trailer vi hanno quindi indotto a pensare che si tratti di una sorta di Diablo in cui la narrativa è accessoria se non proprio marginale e che superate le fasi iniziali si spalanchi la libertà di esplorare le mappe in cerca di orde di nemici da massacrare per riempire le tasche di bottini, avete inquadrato male il titolo Tripod Studio, ma non è certo colpa vostra. È soltanto nel giro di qualche ora che si capisce come l'impostazione visiva tradisca uno spirito molto più affine ai MMO tradizionali. Il leveling, per esempio, è scandito in modo abbastanza lento da missioni principali e secondarie, che rappresentano il grosso delle ricompense in termini di punti esperienza. Non è semplicemente consigliabile andare a caccia di nemici per aumentare di livello, e anche l'itemization passa relativamente per il grind: troverete nuove armi o armature depredando i nemici, sì, ma nelle prime battute si è rivelato molto meno frequente di quanto credessimo, e ancora una volta ci siamo dovuti affidare alle ricompense delle missioni per migliorare la nostra attrezzatura.