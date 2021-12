Eternals: data di uscita su Disney Plus svelata per il film Marvel

L'account Twitter ufficiale di Eternals ha svelato che il film Marvel arriverà presto sul servizio in abbonamento della compagnia del Topo. La data di uscita su Disney Plus di Eternals è il 12 gennaio 2022. Sarà disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.

Marvel's Eternals è arrivato nei cinema italiani il 3 novembre 2021. La data di uscita su Disney+ è quindi stata annunciata circa un mese dopo la pubblicazione nelle sale. Dopo soli due mesi, il film sarà già incluso nel servizio in abbonamento.

Il cast di Eternals nei panni degli Eterni

Si tratta di un passaggio molto rapido, ma non è una novità. Sia con Black Widow (che era disponibile anche in accesso VIP a pagamento, precedentemente) sia Shang Chi e La leggende di dieci anelli sono arrivati rapidamente su Disney Plus. Il servizio in abbonamento acquisisce così sempre più valore.

Ecco la descrizione ufficiale del film: "Eternals, il film diretto da Chloé Zhao, è il nuovo cinecomic prodotto da Marvel/Disney. Il film è tratto dal fumetto Eterni, ideato da Jack Kirby e pubblicato per la prima volta nel 1976. Ambientato milioni di anni fa, segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Gli Eterni oltre ad avere vite virtualmente eterne, hanno forza e poteri incredibili, capacità di volare, di manipolare la materia a livello molecolare, di utilizzare il teletrasporto e controllare le menti altrui. Gli Eterni vengono inviati sulla Terra per proteggere l'umanità dalle minacce dei Devianti, creati a loro volta dai Celestiali e divenuti loro acerrimi nemici. Sarà una battaglia che andrà avanti per diversi anni per cercare di sancire il dominio di una delle due razze."