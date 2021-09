Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli su Disney+, ecco quando sarà disponibile

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà disponibile in streaming su Disney+, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Quando? A partire dal 12 novembre.

Capace di totalizzare incassi record negli USA, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli non seguirà lo stesso percorso scelto per Black Widow (qui la recensione), dunque non approderà su Disney Plus in anticipo con un supplemento.

Ciò significa che il film sarà visibile a tutti gli utenti della piattaforma Disney, nell'ambito di un meccanismo che riprende le tempistiche pre-pandemia e lascia a ogni pellicola un periodo di esclusività nelle sale prima di passare allo streaming.

Il debutto di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli su Disney+ sarà anche un modo per celebrare il secondo Disney+ Day, che cade appunto il 12 novembre e che vedrà l'arrivo di diverse altre novità per gli abbonati.

Disney+, i contenuti disponibili dal 12 novembre 2021