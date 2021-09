FIFA 22 Ultimate Team: svelate le ricompense della Stagione 1

Mancano ormai pochi giorni al debutto nei negozi di FIFA 22 e nel frattempo sono state svelate le ricompense della Stagione 1 di FIFA Ultimate Team, che includono pacchetti FUT gratuiti, giocatori in prestito e molto altro ancora.

Come svelato dai colleghi di VGC, la prima stagione di FUT in FIFA 22 terminerà alle 19:00 del 15 novembre 2021 e permetterà ai giocatori di mettere le mani su 30 ricompense. Completando obiettivi, come quelli giornalieri e settimanali, si potranno ottenere punti XP, che permettono di ottenere nuove ricompense ad ogni level up.

Ad esempio, raggiungendo il livello 30 i giocatori potranno scegliere tra tre calciatori unici con statistiche potenziate, ovvero Davidson, Bou e Pedro Porro.

FIFA 22, azione pericolosa in area

Ecco l'elenco completo delle ricompense della stagione 1 di FIFA 22 Ultimate Team:

Prestito giocatore oro - scegli tra Foden (Man City), Hernandez (AC Milan) o Joao Felix (Atletico Madrid) Boost monete - 500 monete per 5 partite Pack gratuito - Premium Gold Pack Tifo - scegli tra i temi Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Prestito giocatore - Davies (Bayern Munich) Distintivo - scegli tra Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Pack gratuito - 26 pacchetti Jumbo Gold Tifo XL- scegli fra i temi Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Pack gratuito - pacchetto giocatori oro Pallone - BAL 9000 Tema stadio - scegli tra Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Tifo - scegli tra Offside Bot, Joey's Bots o Omega Prime Prestito giocatore oro - Martinez (Inter) Pack gratuito - Pacchetto giocatori Prime Gold Small Prestito giocatore oro - Alexander-Arnold ( Liverpool) Distintivo - scegli tra Offside Bot, Joey's Bots o Omega Prime Pacchetto oro gratuito Pacchetto oro gratuito Tifo XL - scegli tra Offside Bot, Joey's Bots e Omega Prime Pack gratuito - Pacchetto oro premium Tema Stadio - scegli tra Offside Bot, Joey's Bots o Omega Prime Tifo - scegli tra Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Pacchetto gratuito - Giocatori Electrum Mega Pacchetto gratuito Distintivo - scegli tra Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Tifo XL - scegli tra Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Pack gratuito - scegli tra i pacchetti della Premier League, Bundesliga o la Liga spagnola Pallone - Disco Tema stadio - choose from Slipstream, Win Streak or Digital Transcendence Giocatore - scegli tra Davidson (Alanyaspor), Bou (New England Revolution) o Pedro Porro (Sporting CP)

FIFA 22 sarà disponibile dal 1 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

