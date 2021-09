FIFA 22: i rating dei migliori giocatori della Serie A, tra cui Ibrahimović, Dybala e Martínez

EA Sports ha condiviso sui social i rating dei 22 migliori giocatori della Serie A di FIFA 22, tra cui Zlatan Ibrahimović, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Ciro Immobile.

Ormai manca poco il fischio di inizio della nuova stagione sportiva targata EA, che in questi giorni sta svelando in rete i rating dei migliori fuoriclassi di FIFA 22, come ad esempio la top 22 della Bundesliga, le 22 stelle del calcio femminile mondiale, nonché i migliori giocatori della Liga spagnola della Premier League.

Ora invece è il turno dei fuoriclasse del calcio italiano, tra cui ovviamente spiccano i migliori giocatori di squadre come Milan, Inter, Piemonte Calcio (Juventus), Latium (Lazio) e Napoli.

Uno dei numerosi stadi di FIFA 22

Ecco i rating dei 22 migliori calciatori della Serie A in FIFA 22:

Edin Dzeko - Inter - ATT - 83

Federico Chiesa - Piemonte Calcio - AD - 83

Dries Mertens - Napoli - AT - 84

Josip Iličić - Bergamo Calcio - AT - 84

Luis Alberto - Latium - COC - 84

Mike Maignan - Milan - POR - 84

Zlatan Ibrahimović - Milan - ATT - 84

Marcelo Brozović - Inter - CDC - 84

Franck Kessié - Milan - CDC - 84

Theo Hernández - Milan - TS - 84

Nicolò Barella - Inter - CC - 84

Matthijs de Ligt - Piemonte Calcio - DC - 85

Sergej Milinković-Savić - Latium - CC - 85

Lautaro Martínez - Inter - ATT - 85

Stefan de Vrij - Inter - DC - 85

Leonardo Bonucci - Piemonte Calcio - DC - 85

Giorgio Chiellini - Piemonte Calcio - DC - 86

Kalidou Koulibaly - Napoli - DC - 86

Samir Handanovič - Inter - POR - 86

Milan Škriniar - Inter - DC - 86

Lorenzo Insigne - Napoli - AS - 86

Ciro Immobile - Latium - ATT - 87

Wojciech Szczęsny - Piemonte Calcio - POR - 87

Paulo Dybala - Piemonte Calcio - AT - 87

I rating sono decisi dal "Comitato per le valutazioni", una rete di osservatori accomunati dalla passione per il gioco più bello del mondo. Dalla velocità dello scatto alla finalizzazione, dalla precisione nei passaggi alla resistenza, queste persone osservano meticolosamente le prestazioni in campo per monitorare, giudicare e valutare i vari calciatori in base a oltre 30 attributi che definiscono il livello di abilità di un giocatore. Il loro giudizio complessivo creano le valutazioni di FIFA, un'autorevole classificazione sull'abilità calcistica di oltre 17.000 giocatori.

Le valutazioni creano sempre molto interesse e discussioni tra i giocatori e ovviamente quando si tratta della Serie A le cose sicuramente si fanno più interessanti. E dunque, che ne pensate? Siete d'accordo sui rating dei fuoriclasse del calcio italiano in FIFA 22? Fatecelo sapere nei commenti.

FIFA 22 sarà disponibile dal 1 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.