Marvel? I film sono "un taglia e incolla", per il regista di Dune, Denis Villeneuve

Intervistato dalla testata spagnola Elmundo, il regista di Dune - Denis Villeneuve - ha detto la propria opinione sui film Marvel e, senza giri di parole, ha deto che sono un "taglia e incolla" di altre pellicole, aggiungendo che ci hanno trasformato in zombie.

Precisamente, Villeneuve ha affermato: "Forse il problema è che siamo di fronte a troppi film Marvel che non sono altro se non un 'taglia e incolla' di altri. Forse questo tipo di film ci ha trasformato un po' in zombie... Ma oggigiorno ci sono molti grandi e costosi film di alto valore. Non mi sento affatto pessimista [riguardo all'industria cinematografica]".

Non è certo il primo registra a criticare in modo più o meno diretto i film Marvel: un facile esempio è Martin Scorsese che ha direttamente affermato che il Marvel Cinematic Universe "non è cinema". Ovviamente il commento di Villeneuve ha scatenato le critiche dei fan, che hanno subito difeso le pellicole dedicate ai loro supereroi (e cattivi) preferiti.

Prima che altri partano all'attacco, però, riportiamo un'altra dichiarazione di Villeneuve, rilasciata alla testata francese Premiere: "Il problema oggi... beh, se stiamo parlando della Marvel, il fatto è che tutti questi film sono fatti dallo stesso stampo. Alcuni registi possono aggiungere un po' di colore, ma sono tutti prodotti nella stessa fabbrica. Questo non toglie nulla ai film, ma seguono un formato fisso".

Il commento di Villeneuve, anche se un po' più "diretto" nel caso di Elmundo, sottolinea come la fucina cinematografica di Marvel non punti prima di tutto all'unità e alla varietà, ma prediliga un certo tipo di struttura e stile, come in realtà è normale faccia, avendo in mente un pubblico ben specifico.

Una cosa è certa, arriveranno 4 film Marvel nel 2024, Disney ne ha annunciato la pubblicazione.