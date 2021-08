Eternals: Trailer Finale per il film Marvel mostra epici combattimenti

Marvel Studios ha pubblicato il Trailer Finale di Eternals, il nuovo film dell'MCU in arrivo a novembre 2021. Il filmato ci permette di vedere quasi tre minuti di scene tratte dal film diretto da Chloé Zhao, compresi alcuni epici combattimenti. Il filmato, inoltre, inizia parlandoci delle conseguenze delle azioni degli Avengers in seguito a Endgame.

Il Trailer Finale di Eternals pone una domanda fatidica: perché gli Eterni non hanno lottato contro Thanos o contro qualsiasi altro evento catastrofico della storia dell'umanità? La risposta presente nel trailer è "ci è stato ordinato di non interferire". Da chi? Il trailer suggerisce che l'ordine è arrivato dai Celestiali. Viene poi detto che gli Eterni si dovranno riunire per far fronte a una catastrofe: pare che molti di loro non si vedano l'un l'altro da secoli.

Successivamente possiamo vedere una serie di scontri, durante i quali gli Eterni fanno sfoggio dei propri poteri. Il trailer di Eternals non fa altro se non incuriosirci ancora di più: ricordiamo che sarà disponibile nelle sale italiane dal 3 novembre 2021. Diteci, cosa ne pensate del trailer finale del film Marvel?

