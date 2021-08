Eternals: la regista del film Marvel spiega che tipo di eroe è Sersi ed elogia l'attrice

A novembre, Marvel porterà al cinema il suo prossimo grande film: Eternals. Tra i molti personaggi presenti nel film, troviamo anche Sersi, interpretata da Gemma Chan. La donna è una degli Eterni che danno il titolo alla pellicola e nel film si innamora di Dane Whitman, interpretato da Kit Harington. Ora, inoltre, abbiamo modo di scoprire qualche nuovo dettaglio sul personaggio grazie alla regista del film Marvel, Chloe Zhao.

"È sempre stata una mia passione creare un supereroe femminile ricco di sfumature: è una cosa che si vede raramente in questo genere", ha detto Zhao, regista di Eternals. "Anche Gemma era molto interessata a questa idea e ha accettato la sfida. È una grande attrice. Molto intelligente e coraggiosa. Ha donato a Sersi un bellissimo senso di dolcezza, compassione e vulnerabilità che credo spingerà gli spettatori a ripensare a cosa significa essere eroici."

Eternals: Sersi è la seconda a partire da sinistra, in verde

Chan ha dichiarato che "Sersi non è il tipico supereroe: non è necessariamente il miglior combattente, non ha i poteri più impressionanti. La cosa principale è che è un'empatica. Ha una connessione con gli esseri umani, e con il mondo e la terra. Questa è la sua forza, quindi mi sono basata su questo".

Chan, ricordiamo, aveva già interpretato un personaggio nel Marvel Cinematic Universe: Minn-Erva, nel film del 2019 Captain Marvel. L'attrice ha affermato: "Prima di tutto, non mi aspettavo di tornare nel MCU. Quindi è stata una sorpresa. E poi lavorare con una regista donna dell'Asia orientale - non me lo sarei mai sognato, anche solo qualche anno fa".

Vi ricordiamo anche che il boss di Marvel ha svelato chi è il personaggio più importante. Secondo le dichiarazioni, il film Marvel è "enorme e vasto", supererà anche Avengers Endgame.