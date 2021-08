Bethesda: Artifact Studios sarebbe un nuovo team dedicato a remake e remaster, rumor

Con l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, si aprono molte strade per la compagnia americana. Nel mentre titoli molto attesi come Starfield e The Elder Scrolls 6 sono in sviluppo, è possibile che siano in arrivo altri giochi? Secondo un rumor, qualcosa del genere sta accadendo: Bethesda avrebbe creato un nuovo studio di sviluppo dedicato a remake e remaster. Il nome pare essere Artifact Studios.

La fonte di questo rumor è SlullziTV, uno YouTuber molto attivo che si occupa di contenuti dedicati al mondo Bethesda e spesso condivide e commenta rumor e leak riguardo ai giochi della compagnia. SkullZi specifica che quanto da lui udito è assolutamente un rumor e non può confermarlo in prima persona. Spiega però di aver sentito questo rumor da due diverse fonti che non hanno alcun legame tra loro.

Come sempre, trattandosi di un rumor, consigliamo di non crearsi aspettative. Sarebbe per certo una mossa vincente da parte di Bethesda e Microsoft, che potrebbero sfruttare il grande catalogo di Bethesda per offrire al pubblico titoli classici in nuovo formato: soprattutto nel caso di remaster, si tratterebbe di giochi più rapidi e meno costosi da produrre, perfetti per "riempire" i periodi tra una grande produzione e la successiva.

In attesa di conferme o smentite sull'argomento, sappiate che, riguardo a The Elder Scrolls 6: Bethesda dice che "è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design".