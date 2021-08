Xbox: gli Insider possono ora attivare la modalità Notturna, ecco cosa cambia

Come ogni device moderno, anche le console Xbox si aggiornano regolarmente. Il sistema operativo viene modificato per essere ottimizzato e per introdurre nuove funzioni. Chi desidera ricevere queste modifiche per primo può iscriversi al servizio Xbox Insider. Ora, gli utenti della categoria Alpha Skip-Ahead hanno la possibilità di attivare la modalità Notturna: ecco cosa cambia.

Come indicato da sito ufficiale di Xbox, la modalità Notturna permette agli utenti di attenuare e filtrare il loro schermo, così come attenuare la luminosità dei LED della console e del controller. Microsoft afferma anche: "Si prega di notare che la localizzazione è ancora in corso, quindi la funzione è attualmente disponibile solo in inglese."

Si tratta di una novità piccola, ma molto interessante, soprattutto per quei giocatori che sono soliti giocare la sera tardi. La luminosità del led del controller di Xbox, in particolar modo, può in alcune posizioni risultare alquanto fastidiosa.

Oltre alla modalità Notturna, questo aggiornamento dell'OS di Xbox introduce anche alcune correzioni:



Correzioni per risolvere il problema di alcune applicazioni che non si avviano con il codice di errore 0x87e50001

Risolto un problema per cui alcuni utenti non potevano lanciare un gioco su Xbox Game Pass

Vari aggiornamenti per rispecchiare correttamente le lingue locali in tutta la console

Vi ricordiamo anche che tre giochi sono gratis per il fine settimana, per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e Gold.