Take-Two si aspetta $3 miliardi di entrate, pur avendo rimandato due giochi

Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games, 2K e altri studios noti, ha deciso di rimandare l'uscita di due giochi, ma non per questo si aspetta ricavi inferiori. La società si aspetta infatti entrate pari a 3 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022.

Precisamente, il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha affermato: "Mentre continuiamo a sviluppare la nostra pipeline, c'è stato un movimento in alcune delle nostre uscite previste, compresi due dei nostri titoli più sub-core che si spostano più tardi nell'anno fiscale 2022 rispetto a quanto la nostra guida precedente aveva contemplato".

Take-Two Interactive: il logo della compagnia

Take-Two ha segnalato entrate notevoli per l'ultimo trimestre, guidate da GTA (274 milioni di dollari). Anche Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online hanno visto una crescita. I ricavi di NBA 2K21 sono anch'essi notevoli. La compagnia ha guadagnato 569.1 milioni di dollari tramite spese in-game di giocatori ricorrenti: queste sono valse il 70% dei ricavi netti totali.

Per quanto riguarda i giochi rimandati, Take-Two ha solo affermato che "avevano bisogno di più tempo per assicurarsi che la qualità fosse massima". In totale, nell'anno fiscale 2022 la compagnia si aspetta di pubblicare in tutto 4 giochi di alto livello (2 di franchise noti, 2 completamente nuovi), 1 gioco indie, 10 giochi free to play mobile e 6 nuove versioni di giochi già pubblicati.

Ovviamente tra tutti questi non vi sarà GTA 6; il gioco di Rockstar sarà annunciato nel 2024 e ci sarà una mappa londinese per un nuovo rumor.