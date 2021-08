Xbox: tre giochi sono gratis per il fine settimana, per gli abbonati Game Pass Ultimate e Gold

Questo fine settimana sarà possibile giocare a tre giochi Xbox in prova gratuita, ma solo se si è iscritti a Gold o Game Pass Ultimate. I tre giochi in questione sono Far Cry 5, Unturned e Bee Simulator. La prova gratuita sarà disponibile fino alla mezzanotte di domenica 8 agosto. Ecco tutti i dettagli sui giochi.

Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona open world. Il nostro obbiettivo è di liberare Hope County, Montana, dal dominio di un violento culto dell'apocalisse guidato da carismatico e pericoloso Joseph Seed. Ovviamente non è qualcosa che si può fare da soli, quindi dovremo unirci ai locali, formare una resistenza e usare ogni metodo a disposizione per debellare questa piaga. Hope County è enorme e durante la prova gratuita non sarà certo possibile esplorare l'intero gioco, ma potrete acquistarlo con un sconto dell'85% (standard edition). Potete leggere la nostra recensione qui.

Far Cry 5: Joseph Seed, l'antagonista

Unturned è un gioco sandbox di sopravvivenza open world nel quale si vestono i panni di un sopravvissuto tra infetti zombie, nelle rovine della civiltà moderna. Dovremo cercare vestiti, armi, cibo, provviste e creare risorse utili a difenderci. L'obbiettivo finale è sopravvivere e potremo farci aiutare dagli amici o lottare contro altri giocatori, per un massimo di 23 altri giocatori nella stessa mappa. Sarà possibile acquistare il gioco con un 50% di sconto. Ecco la nostra recensione di Unturned.

Unturned: avremo anche armi da fuoco

Infine, abbiamo Bee Simulator che, come dice chiaramente il nome, è un simulatore di api. Dovremo esplorare una versione virtuale di Central Park, raccogliere polline, sconfiggere pericolose vespe e salvare il nostro alveare. Sarà disponibile in sconto pari al 60%. Potete leggere la nostre recensione qui.

Bee Simulator: un'ape contro il mondo

Parlando sempre di Far Cry, sappiate che Far Cry 6 avrà 4K, 60FPS solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma su PS4 e Xbox One sarà solido.