Far Cry 6: 4K, 60FPS solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma su PS4 e Xbox One sarà solido

Far Cry 6 sarà disponibile tra un paio di mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PS4 e Xbox One. Come è ovvio, le versioni migliori in ambito console saranno quelle di nuova generazione, con risoluzione e frame rate che arriveranno a 4K e 60 FPS. Ubisoft conferma però che le versione più "vecchie" saranno solide.

Il world director Ben Hall ha parlato con Gamereactor e ha spiegato che: "Quando si tratta delle differenze generazionali tra i giochi, la nostra mentalità e visione fin dall'inizio è quella di assicurarci che Far Cry 6 sarebbe stato un gioco super solido su console Gen-4 [ndr, cioè contemporaneo alla PS4, più precisamente si dovrebbe parlare di Gen-8], quindi questo era il motivo per cui volevamo assicurarci che questo gioco fosse qualcosa su cui tutti potessero mettere le mani e col quale potessero divertirsi, e solo dopo guardare a cosa avremmo potuto fare con la nuova generazione di console, ma anche assicurarci che non avrebbe avuto, in alcun modo, un impatto sull'esperienza che la gente avrebbe avuto sulla Gen 4".

Far Cry 6

Spiega poi che PS5 e Xbox Series X|S permetteranno di giocare in 4K, 60 FPS e con le texture HD e i caricamenti rapidi. Ripete però che Far Cry 6 è "solido" su PS4 e Xbox One e che è merito del grande impegno degli sviluppatori che hanno ottimizzato il gioco.

Inoltre, sappiamo che Far Cry 6 userà AMD FidelityFX Super Resolution per le performance. Il gioco di Ubisoft sarà disponibile dal 7 ottobre 2021.