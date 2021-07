Far Cry 6 userà AMD FidelityFX Super Resolution per le performance

Far Cry 6 userà AMD FidelityFX Super Resolution per migliorare le performance su tutte le piattaforme che supportano tale tecnologia, al fine di implementare effetti avanzati come il ray tracing.

Ubisoft Toronto collabora con ben undici team per lo sviluppo di Far Cry 6, che dunque si pone come il capitolo più ambizioso per la serie prodotta dalla casa francese. Anche sul piano tecnico, a quanto pare.

"Per migliorare la resa visiva di Far Cry 6 e per ottenere un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, abbiamo collaborato con AMD per implementare tecniche di rendering di nuova generazione come ray tracing e AMD FidelityFX", ha detto Stephanie Brenham, 3D team lead programmer.

"Quando abbiamo implementato queste feature next-gen eravamo titubanti perché volevamo che la maggior parte degli utenti potesse godere di un'esperienza fluida ma non abbassando drasticamente le regolazioni grafiche."

"Utilizzare AMD FidelityFX Super Resolution ci aiuta a risolvere il problema, perché significa che un maggior numero di giocatori potranno godersi Far Cry 6 con i settaggi al massimo senza però sacrificare il frame rate."

"La Super Resolution è facile da integrare nella nostra pipeline di sviluppo e ci mette a disposizione un aumento sostanziale delle prestazioni mantenendo al contempo un'eccellente qualità dell'immagine."

Le parole della Brenham vengono confermate dal secondo video che trovate in questa notizia, una sorprendente demo di Unity che mostra gli evidentissimi vantaggi dell'uso della Super Resolution.