Monster Hunter: Legends of the Guild, Netflix pubblica il trailer ufficiale

Monster Hunter: Legends of the Guild, il nuovo film d'animazione in CG basato sulla celebre serie Capcom, si mostra con il trailer ufficiale a circa un mese dall'uscita su Netflix, fissata al 12 agosto.

Dopo il discreto ma non indimenticabile film live action di Monster Hunter, ecco dunque un altro progetto transmediale che proverà a far conoscere il mondo del famoso hunting game a un pubblico ancora più ampio.

"Caratterizzato dalla stessa ambientazione del gioco, questo film ci conduce in un mondo in cui esseri umani, natura e mostri giganti coesistono in un precario equilibrio", si legge nell'annuncio pubblicato da Netflix.

Monster Hunter: Legends of the Guild, la locandina ufficiale.

"Un giovane uomo di nome Aiden, che si definisce un cacciatore, scopre un giorno che il suo villaggio è minacciato da un Drago Anziano, un mostro avvolto dal mistero."

"In cerca di un modo per salvare la sua gente, Aiden lascia la sua casa e parte per un viaggio insieme a Julius, un cacciatore esperto e membro della Gilda."

"Il protagonista del film, Aiden, è lo stesso personaggio del Grancadetto di Monster Hunter 4 e lo Spavaldo di Classe A in Monster Hunter: World: questa storia narra le sue origini prima di diventare un cacciatore provetto."