Le nuove proprietà intellettuali sono linfa vitale, dice Jim Ryan

Le nuove proprietà intellettuali sono linfa vitale per qualsiasi industria basata sull'intrattenimento: lo ha detto Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, nel corso di un'intervista.

Dopo le parole di Ryan sul fatto che gli utenti ricordano solo i giochi migliori, non quelli passabili, l'intervistatore ha chiesto al dirigente quanto siano importanti le nuove IP per PlayStation, ricevendo una risposta decisamente chiara.

"Le nuove proprietà intellettuali sono linfa vitale per qualsiasi industria dedicata all'intrattenimento, ma è molto difficile creare una", ha detto Ryan. "Noi siamo fortunati: su PlayStation il recente Ghost of Tsushima di Sucker Punch è una proprietà intellettuale di grande successo."

Non è l'unica: "anche Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games ha riscosso grande successo, Days Gone ha fatto bene e Astro Bot Rescue Mission su PlayStation VR ha ottenuto anch'esso buoni risultati."

"Sono molto felice che siamo riusciti a ottenere tutto questo negli ultimi anni, ma si tratta di una cosa che richiede grande coraggio e la disponibilità a correre dei rischi sul piano finanziario. Bisogna inoltre avere fiducia nei team di sviluppo."

"Se il tuo studio sta lavorando bene, allora la tua fiducia nelle sue capacità aumenterà nel corso del tempo e sarai più disposto a correre dei rischi e a trovare il momento giusto per farlo. Il nostro rapporto con i team si svolge nell'ambito di quello che definisco un 'circolo virtuoso''."

"Da una parte ci siamo noi che vogliamo determinati prodotti, abbiamo voglia di investire e di correre dei rischi, dall'altra parte del cerchio c'è la reputazione dei PlayStation Studios nell'ambito dell'industria videoludica."

"L'interazione all'interno di questo mondo è molto ravvicinata e positiva, ed è per questo che anche gli utenti si sentono vicini ai PlayStation Studios e hanno voglia di comprare i loro prodotti. Naturalmente, però, mantenere questo circolo virtuoso non è semplice."