Super Mario Party, Monster Hunter Stories 2 e le live di oggi su Twitch

Super Mario Party sarà protagonista oggi di un'emozionante live su Twitch, con una sfida redazionale che vedrà coinvolti Giordana Moroni, Luca Porro e Alessandra Borgonovo a partire dalle 14.00.

Alle 19.00 sarà invece la volta di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, lo spettacolare jRPG basato sulla serie Capcom, che giocheremo in diretta in compagnia di Christian Colli e Tommaso Valentini.

Il calendario odierno offrirà anche altro, naturalmente: potete seguire in questo momento la Pausa Caffè con Luca Porro e Christian Colli, mentre alle 15.00 troveremo Francesco Serino con un misterioso Let's Play e alle 18.00 una live dedicata a Resident Evil: Infinite Darkness con Alessandra Borgonovo.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.

