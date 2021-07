Jim Ryan ama Ratchet & Clank: Rift Apart e parla dei giochi PS5 e PS4 più attesi

Jim Ryan ama Ratchet & Clank: Rift Apart e lo considera senza dubbio uno dei giochi migliori attualmente disponibili su PS5: il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment lo ha dichiarato nel corso di un'intervista, parlando anche dei titoli più attesi dagli utenti.

Dopo aver dichiarato che gli utenti ricordano solo i giochi migliori, non quelli passabili e specificato l'importanza delle nuove proprietà intellettuali, Ryan ha dunque espresso alcune considerazioni personali sul catalogo di PlayStation 5 e PS4.

"Ratchet & Clank: Rift Apart è stato il mio gioco preferito di quest'anno. Sebbene non si tratti di un titolo dai ritmi lenti, la gioiosità del gameplay e le prestazioni grafiche della console mi hanno davvero sorpreso", ha detto il presidente.

"Credo che se i nostri team di sviluppo sono in grado di lanciare un prodotto fantastico come questo a neanche sei mesi dal debutto di PS5, cosa vedremo fra tre o quattro anni? Quando ci penso non riesco a trattenere l'entusiasmo."

Per quanto riguarda invece i giochi più attesi dagli utenti, Ryan ha detto: "Da qui a un anno i titoli dei PlayStation Studios includeranno Horizon Forbidden West e poi avremo un nuovo capitolo di God of War."

"Naturalmente ci saranno anche tanti giochi di alta qualità realizzati dalle terze parti per PlayStation: FIFA è sempre stato molto popolare, così come Call of Duty. Si tratta di prodotti parecchio amati dalla nostra community."

"Se tuttavia vogliamo limitarci ai progetti dei nostri studi first party, i titoli più attesi sono di certo Horizon Forbidden West e il prossimo God of War."