Far Cry 6, Ubisoft Toronto collabora con ben undici team per lo sviluppo del gioco

Lo sviluppo di Far Cry 6 è stato affidato principalmente a Ubisoft Toronto, che però si avvale della collaborazione di altri undici team appartenenti alla casa francese: una situazione inedita per la serie.

Dotato della mappa più grande vista finora e della massima libertà, Far Cry 6 si pone insomma come un progetto particolarmente ambizioso per Ubisoft, sulla falsariga dei vari capitoli di Assassin's Creed.

Nello specifico, gli studi di supporto per il gioco sono Ubisoft Montreal, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Berlin, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Philippines, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Pune, Ubisoft Odesa, Ubisoft Winnipeg, Ubisoft Montpellier e Ubisoft Quebec.

Per fare un paragone restando nell'ambito delle produzioni della casa francese, Assassin's Creed Valhalla è stato realizzato da Ubisoft Montreal con la collaborazione di altri quattordici team Ubisoft.

Insomma, parliamo di una vera collaborazione internazionale per il nuovo episodio della serie, che vedrà stavolta Giancarlo Esposito nei panni del villain. L'uscita è fissata al 7 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.