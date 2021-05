Far Cry 6 avrà la mappa più grande vista finora e massima libertà d'azione

Far Cry 6 sembra essere un gioco estremamente ambizioso da parte di Ubisoft, pur essendo un titolo cross-gen, proponendo peraltro la mappa più grande vista finora nella serie ed esplorabile con libertà massima, anche questa superiore a quanto si vedeva nei capitoli precedenti.

Come spiegato anche da David Grivel, gameplay designer di Ubisoft Toronto, Far Cry 6 si basa sul sandbox più ambizioso fatto finora dagli sviluppatori: questo parte dalla complessità della mappa, che presenta numerosi biomi diversi e ambientazioni variegate, e arriva a comprendere anche le caratteristiche del gameplay.

L'isola di Yara di Far Cry 6 è la mappa più grande vista finora nella serie

Anche solo la città di Esperanza, capitale dell'isola di Yara, rappresenta già un'ambientazione urbana molto ampia e ricca di elementi, tra passanti e attività possibili. Il giocatore potrà prendere parte a numerose azioni all'interno dell'isola, restando anche al di fuori dagli elementi narrativi e dedicandosi a numerose attività collaterali, che comprendono anche mini-game vari come la pesca o i giochi con gli altri guerriglieri.

L'ampiezza dell'isola di Yara si riflette anche in una grande libertà di approccio: secondo quanto riferito dagli sviluppatori, sarà possibile andare praticamente ovunque fin dall'inizio, purché ovviamente si sia in grado di affrontare le minacce presenti, e prendere parte alle varie missioni e attività in qualsiasi ordine, a prescindere dalla progressione narrativa della storia, o quasi.

In queste ore abbiamo visto anche il primo video del gameplay del gioco Ubisoft e un trailer dedicato al protagonista, mentre potete trovare tutte le informazioni nella nostra anteprima di Far Cry 6 pubblicata in queste ore.