Far Cry 6, il gameplay si mostra in video dalla presentazione di Ubisoft

Far Cry 6 si mostra per la prima volta per quanto riguarda il gameplay vero e proprio in questo nuovo trailer, proveniente dalla presentazione ufficiale odierna da parte di Ubisoft, che ci mostra le "regole della guerriglia".

Nel video vediamo Juan, l'"architetto della rivoluzione", che ci racconta tutto quello c'è da sapere su come organizzare una guerriglia a modo, dalle armi alle tattiche da utilizzare. E a quanto pare ci sono degli approcci anche decisamente fantasiosi alla battaglia, in Far Cry 6.

Da una torretta alimentata dal motore di una motocicletta allo zaino che spara missili, ci troviamo con la protagonista Dani Rojas a scoprire l'arte di arrangiarsi al limite, spargendo il caos con tutto quello che abbiamo per combattere il regime di Yara.

Abbiamo dunque a che fare con una varietà di armi veramente singolare, che si traduce in nuove tattiche di vera e propria guerriglia con le quali ci troviamo ad attaccare i diversi obiettivi in maniera inaspettata, in modo da colpire con effetto sorpresa un nemico che è molto più ampio, organizzato e ben armato del gruppetto rivoluzionario.

In questo senso, Far Cry 6 propone situazioni piuttosto inedite anche per la serie, anche se la lotta allo status quo è diventata, col tempo, una vera e propria caratteristica fondamentale di questo franchise. Dani Rojas, ex-soldatessa dell'esercito di Yara, dovrà reinventarsi guerrigliera e guidare un gruppo scalcinato di rivoluzionari verso un'impresa apparentemente impossibile: ribaltare il regime del proprio paese.

Far Cry 6 ha finalmente anche una data di uscita precisa: sarà disponibile dal 7 Ottobre 2021, su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Uplay, Uplay+, Epic Games e Stadia.