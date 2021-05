Far Cry 6: data di uscita per PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S dello shooter di Ubisoft

Durante l'evento digitale dedicato a Far Cry 6, Ubisoft ha svelato una delle informazioni più attese da parte di tutti i fan della serie: la data di uscita. Lo shooter open-world con Giancarlo Esposito uscirà prima del previsto, dato che sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021 su PS4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Dopo i rinvio di qualche mese fa, sembra che tutto sia finalmente pronto. Ubisoft ha svelato il suo gioco, i tanti attesi protagonisti e soprattutto il gameplay che andrà a caratterizzare questo capitolo della serie. Ma soprattutto ha ufficializzato che a partire dal 7 ottobre 2021 il gioco arriverà su tutte le piattaforme.

Dai filmati messi a disposizione e dalla lunga anteprima di Far Cry 6 che abbiamo appena pubblicato, sembra che il colosso transalpino ha abbia mantenuto immutato il cuore pulsante della serie, aggiornandolo, ovviamente, al 2021. Questo non solo dal punto di vista grafico, dato che Far Cry 6 sfrutterà pienamente le capacità delle console di nuova generazione e dei PC, ma anche da quello delle meccaniche, raffinate e perfezionate in questi ultimi mesi.

Tutto questo senza parlare della presenza di Giancarlo Esposito, carismatico villain che in un modo o nell'altro influenzerà la storia e caratterizzerà il gioco.

Cosa ve ne pare di quanto visto finora?